 

ВСУ — ночью сбиты 163 из 181 БПЛА. МО РФ — перехвачен 131 БПЛА, снова удар по Wildberries

03.08.2026, 7:48, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 3 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 181 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 163 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 14 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падения фрагментов в 2 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 3 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 131 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. В Собинском округе Владимирской области БПЛА атакован складской комплекс Wildberries. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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