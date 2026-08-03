 

Чиновники ограничили пешеходное движение на некоторых улицах Москвы в рамках эксперимента по безопасности

03.08.2026, 11:00, Разное
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Правительство Москвы утвердило постановление о введении экспериментального правового режима «Безопасный коридор», согласно которому на ряде улиц столицы, где проживают сотрудники федеральных и городских органов власти, ограничивается пешеходное движение.

Мера, вступающая в силу с 1 сентября 2026 года, направлена на «минимизацию рисков несанкционированного контакта граждан с представителями власти, снижение пешеходного трафика в зонах повышенной ответственности и оптимизацию логистики доставки продуктов для государственных нужд».

«Мы заботимся о безопасности всех участников дорожного движения, – пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. – Пешеход – это самый уязвимый и наименее предсказуемый элемент транспортной системы. Он может внезапно остановиться, достать телефон, чихнуть или, не дай бог, задать вопрос. Чтобы исключить эти риски, мы переводим приоритетные улицы в режим моторизованного доступа».

Согласно документу, перемещение по указанным территориям будет разрешено исключительно на автотранспорте с номерами специальной серии, а также роботам-доставщикам, прошедшим сертификацию в системе «Суверенный курьер».

«Робот не задаёт вопросов, не делает селфи и не просит автограф, – отметил источник в Дептрансе. – Он просто везёт посылку из пункта А в пункт Б, не отвлекаясь на социальные взаимодействия. Это идеальный пешеход будущего».

При этом пешим гражданам, не имеющим специального пропуска, будет предложено использовать обходные маршруты, проложенные через соседние кварталы.

Список улиц, подпадающих под действие режима, официально не публикуется и хранится в защищённом реестре с грифом «Для служебного пользования». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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