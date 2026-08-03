 

Еврейская организация подала в суд на королевство Бельгия за соучастие в Холокосте

03.08.2026, 10:18, Разное
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Бельгийская еврейская организация «Фонд Нико Гюнцбурга» подала в суд на королевство Бельгия и национальное управление железных дорог, требуя официального признания ими соучастия в Холокосте и выплаты компенсации.

Иск связан с 28 транспортами с евреями, направлявшихся из транзитного лагеря в Мехелене в Аушвиц. В 1942-1944 годах в лагерь уничтожения, который был расположен на территории оккупированной Польши, было доставлено 25000 евреев и несколько сот рома. Немногим более 1000 из них пережили войну.

При этом, отмечает Brussels Times, исторические исследования, проведенные Нико Ваутерсом, установили, что национальная железнодорожная компания, находившаяся в государственной собственности, получала от нацистских оккупационных властей плату за сотрудничество. Государство проходит по делу именно как владелец.

Фонд был основан в 2024 году Александром Занзером, который на протяжении двух десятков лет возглавлял Королевское общество еврейского благополучия, и Лораном Тро, почетным консулом Израиля во Фландрии. Иск будет заморожен, если ответчики согласятся начать переговоры о компенсации.


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