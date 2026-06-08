Россияне, которые ни разу не брали кредит, теперь могут попасть в общероссийский реестр проблемных клиентов банков

ЦБ разрешил банкам вносить граждан в общероссийский реестр проблемных клиентов за то, что они «уклоняются» от кредитов. Несколько лет назад туда уже начали попадать лица, которые возвращают кредиты слишком рано – как сочли в Банке России, такие граждане «наносят ущерб финансовой системе», и поэтому им можно отказывать в обслуживании, даже если они обращаются в другой банк.

Согласно новой политике ЦБ, в чёрный список платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) отныне можно вносить по причине «Уклонение от кредитной нагрузки». Банк, решивший подать такую информацию про гражданина, должен перед этим убедиться в отсутствии у него уважительных причин для отказа от кредита – таковыми пока считаются только «благополучная финансовая ситуация в личном бюджете клиента или его семьи», а также пребывание в армии, в медучреждении в качестве пациента или в местах лишения свободы.

«Если человек не успешный бизнесмен, не высокооплачиваемый специалист, и не из очень обеспеченной семьи, то у него должна быть кредитная история. Исключаем, конечно, форс-мажоры, берём среднего такого гражданина, и если у него к 30 годам нет кредитной истории – это что-то сродни психиатрическому диагнозу, это ненормально, – высказывался ранее в кулуарах ПМЭФ зампредседателя ЦБ Алексей Рюшкин. – У него что – нет желаний? А если есть, то откуда деньги на их реализацию? Это серая зона уже начинается, непрозрачная абсолютно. Такой человек не вписывается в финансовую модель общества, исключает себя из негласного общественного договора между людьми и банками, и от него, получается, можно ждать чего угодно. И напротив – если есть убедительная кредитная история, а тем более если есть ипотека, то мы готовы с таким клиентом работать, мы можем ему доверять, потому что есть предсказуемость, есть соответствие общественным рамкам».

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro