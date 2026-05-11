Представитель МИД РФ — «Соотечественники на чужбине должны знать – РФ их не бросит»

Директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко заявил в интервью агентству ТАСС: соотечественники, проживающие за рубежом, должны знать и помнить, что РФ не бросит в трудное время.

«Глубоко убежден, что только сплочение, подкрепленное конкретными шагами, является самым надежным ответом на давление извне и попытки посеять рознь среди наших сограждан на чужбине. Они прекрасно знают, что РФ всегда с ними, что бы ни происходило. Потому и едины в любви к исторической Родине», – заявил чиновник.

«Это и объединяет совершенно различных представителей диаспоры – мужчин, женщин, подростков, имеющих разную национальность и вероисповедание. Все трудности и несправедливости лишь закаляют соотечественников, сближают их, заставляют проявлять стойкость и мужество», – добавил он.

В марте в Государственную думу РФ был внесен проект закона, позволяющего по решению президента использовать формирования Вооруженных сил РФ для защиты российских граждан, подвергающихся преследованию за границей. Ранее документ был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Закон делает особенно уязвимыми граничащие с Россией балтийские государства, которые РФ обвиняет в преследовании своих граждан. Несколько месяцев назад спецслужбы Германии предупреждали о возможности провокации по крымскому образцу с последующим военным вторжением.