Правительство ввело утилизационный сбор на технику Apple

Правительство Российской Федерации утвердило постановление о введении утилизационного сбора на продукцию Apple. В указе отмечается, что американская компания «демонстрирует устойчивые враждебные и недружественные действия по отношению к отечественной цифровой экосистеме».

Согласно документу, в случае с мобильными телефонами размер сбора составит от 80 тысяч рублей за устройство, а за ноутбук Apple придётся доплатить от 250 тысяч. Мера направлена на компенсацию экологического и технологического ущерба, наносимого стране использованием морально устаревшего и технически неполноценного иностранного оборудования.

Кроме того, Минцифры и Росстандарт оперативно подготовили заключение, согласно которому признаются дефектными все устройства американской компании, проданные в России с 1 сентября 2025 года. Экспертиза установила, что из-за закрытости операционной системы iOS и аппаратных ограничений смартфоны и планшеты Apple не имеют технической возможности для установки национального магазина приложений RuStore и таким образом считаются бракованными и потенциально подлежащими утилизации – если соответствующее решение примут контролирующие органы. В Минпромторге в свою очередь предложили взыскать утильсбор в том числе и с тех, кто уже купил «яблочные» гаджеты после вышеуказанной даты.

«Бракованную электронику, которая не соответствует российским техническим регламентам, незаконно даже хранить дома. Владелец такого дефектного устройства должен либо сдать его на переработку, либо заплатить утилизационный сбор за его дальнейшее нахождение в бытовой среде», – полагает глава департамента технадзора министерства.

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