После Пасхи работа Telegram и YouTube будет восстановлена

Чиновники объяснили, что замедление и сбои в работе сервисов связаны с необходимостью обеспечить гражданам цифровую аскезу на время Великого поста. По словам представителя Минцифры, временные ограничения были введены для того, чтобы россияне могли сосредоточиться на молитве и посещении храмов, а не на просмотре роликов с котами и обсуждении политики в закрытых каналах.

Ведомство подчеркнуло, что речь идёт исключительно о духовно-нравственной мере, не имеющей ничего общего с техническими мощностями или внешнеполитической повесткой. Восстановление полноценного доступа начнётся в ночь на понедельник после Пасхального богослужения и займёт не более двух часов. При этом чиновники уточнили: функция загрузки видео на YouTube останется слегка замедленной ещё на неделю «для плавного выхода из режима воздержания». Также планируется, что перед каждым крупным религиозным праздником аналогичные меры будут применяться ко всем соцсетям и мессенджерам – «чтобы традиционные ценности не проигрывали битву за внимание человека».

«Конечно, полностью отключать интернет мы не можем – это противоречило бы Конституции. Но немного прикрутить краник с развлекательным контентом на время поста – святая обязанность государства, которое заботится о моральном облике граждан. После Пасхи – пожалуйста, смотрите хоть круглосуточно, но к следующему Рождественскому посту готовьтесь снова вернуться к аналоговой жизни» , – прокомментировал решение ведомства замминистра цифрового развития Султан Хамитов.

