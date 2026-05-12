 

Политический хаос в Великобритании, король выступит с программной речью

12.05.2026, 18:19, Разное
  Поддержать в Patreon

Младший министр в министерстве юстиции Алекс Дэвис-Джонс стала третьим членом правительства Великобритании, публично призвавшим к отставке премьер-министра Кира Стармера. Ранее это сделали Джесс Филипс и Миатта Фанбуле.

Количество членов Палаты общин, выступивших против главы правительства, достигло 86 человек. Для проведения выборов нового лидера партии необходимо, чтобы 20% парламентариев высказались в поддержку конкретной альтернативной кандидатуры. В нынешнем парламенте это 81 депутат, однако личность возможного преемника еще не согласована.

В то же время более 100 депутатов-лейбористов заявили о поддержке премьер-министра. «После крайне тяжелых результатов выборов нам необходимо вернуть доверие избирателей. Давайте сфокусируемся на этом. Сейчас не время для борьбы за лидерство», — сообщили они.

На данном этапе против Стармера не выступил ни один из политических тяжеловесов, который мог бы консолидировать его оппонентов. Многие министры выступили в поддержку главы правительства. Однако ранее сообщалось, что среди сторонников передачи власти — министр иностранных дел Ивет Купер и глава МВД Шабана Махмуд.

13 мая состоится торжественное открытие сессии парламента. Король Карл Третий обратится к депутатам обеих палат с речью, в которой излагается программа действий правительства на следующий год. Однако будет ли это правительство у власти, неясно.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

12.05 / «Путь к свободе лежит через её ограничения»: Нечаев рассказал, по какой причине «Новые люди» поддержали все запреты

12.05 / Самый большой и роскошный парусный лайнер в мире обрел имя

12.05 / Пентагон — за две недели перемирия стоимость войны с Ираном выросла на $4 млрд

12.05 / Оренбургский вице-губернатор объяснил, почему его сын с белым порошком на лице пугал прохожих тесаком

12.05 / Китайская уличная «пивная биржа» позволит купить напиток по самой привлекательной цене

12.05 / В 2025 году число внутренних беженцев из-за конфликтов и насилия достигло рекордного уровня

12.05 / Континенты Земли образовались в результате «подныривания» тектонических плит

12.05 / Сорос пообещал отложить начало пандемии хантавируса до окончания конфликта России и Украины

12.05 / В Африке нашли ранние свидетельства тектонического раскола континента

12.05 / Судья Вехт вышел из демпартии США, обвинив ее в ненависти к евреям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике