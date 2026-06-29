 

Пакистан нанес авиаудары по востоку Афганистана, погибли не менее 25 человек

29.06.2026, 5:30, Разное
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Не менее 25 человек погибли в результате авиаударов Пакистана по восточным районам Афганистана. Об этом сообщил министр информации Пакистана, отмечает AFP.

Согласно заявлению властей Пакистана, целью ударов были объекты, связанные прежде всего с пакистанским крылом движения «Талибан». Министр заявил, что в результате «точечных ударов» были уничтожены три цели.

Пакистанские власти в последние годы неоднократно обвиняли боевиков «Техрик-е Талибан Пакистан» в использовании территории Афганистана для подготовки нападений на пакистанские силы безопасности. Афганские власти эти обвинения, как правило, отвергают.


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