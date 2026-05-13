Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1539-й день войны

Минобороны РФ 12 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: «За истекшие сутки до 24.00 11 мая ВСУ предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов позиций наших войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 5 825 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагировали на действия ВСУ. Вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов. С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Запселье Сумской области. В Харьковской области поражены подразделения механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рясное, Гранов и Волоховка Харьковской области. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих и 17 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пристен, Подлиман и Дружелюбовка Харьковской области. Потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии. Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Тихоновка и Артема Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 75 военнослужащих, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Сергеевка, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 290 военнослужащих, бронетранспортер «Stryker» производства США, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное, Верхняя Терса Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Димитрово Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и девять автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным аэродромам, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 56 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 108 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Отметим, что ВСУ, в свою очередь, обвиняет армию РФ в нарушении соглашения о временном прекращении огня.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 144996 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29268 танков и других боевых бронированных машин, 1718 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34875 орудий полевой артиллерии и минометов, 61401 единица специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 217800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.