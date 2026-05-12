Оренбургский вице-губернатор объяснил, почему его сын с белым порошком на лице пугал прохожих тесаком

Вице-губернатор Оренбургской области Алексей Лобушкин объяснил появление в Сети нескольких видео, на котором его сын Егор Лобушкин агрессивно общается с людьми на улице, размахивая тесаком. На одном из роликов, снятых прохожими, на лице молодого человека видны следы белого порошка.

Чиновник опроверг домыслы комментаторов о якобы наркозависимости своего сына. Оказалось, что его попросту не так поняли – он увлёкся кулинарией и пытался приготовить блины, но потерпел неудачу и вышел пожаловаться людям на качество муки.

«Собственно, и под носом у него были следы всё той же муки. Он к кулинарному конкурсу готовился и что-то ему там с качеством муки не понравилось, понимаете? Или подгорела, или ещё что-то, я не знаю. А Егор – юноша импульсивный, вот он и вышел всем рассказать, вот он и кричал, что товар плохой подсунули. Он действительно импульсивный мальчик, забыл даже одеться, потому что возмущён был, взял этот нож кухонный… Не взял, а просто забыл положить на место, так с ним руках и вышел, – сказал он. – И я не понимаю, почему журналисты из этого делают сейчас какой-то скандал. Все же мы были молодыми, горячими, резкими, всех что-то возмущало. Если кто-то что-то не так понял, это не проблема моей семьи, это проблема тех, кто пишет всю эту чушь в интернете».

Лобушкин-старший добавил, что его сына временно госпитализировали в клинику неврозов, поскольку он «слишком расстроился ещё и из-за недопонимания людей, из-за агрессии, из-за огульной критики от тех, кто не разобрался в ситуации». Также чиновник пообещал оплатить пластическую операцию для охранника парковки, которому молодой человек случайно отрубил кончик уха.

