 

Опубликована «прощальная записка» Джеффри Эпштейна

07.05.2026, 4:35, Разное
Федеральный судья в США распорядился опубликовать письмо, предположительно написанное Джеффри Эпштейном перед неудачной попыткой самоубийства в нью-йоркском следственном изоляторе в июле 2019 года, за несколько недель до его смерти.

Документ много лет оставался засекреченным в рамках дела бывшего сокамерника Эпштейна Николаса Тартальоне, экс-полицейского, отбывающего пожизненный срок за убийство четырех человек. По словам Тартальоне, он нашел записку в книге после того, как Эпштейна обнаружили в камере полубессознательным, с простыней на шее. Позднее Эпштейн умер в той же тюрьме, и его смерть была официально признана самоубийством.

В записке, подлинность которой официально не подтверждена, автор жалуется на уголовное преследование: «Они расследовали меня месяцами – и ничего не нашли!!!» Далее он пишет, что обвинения касаются событий многолетней давности, и добавляет: «Приятно иметь возможность самому выбрать время, когда уйти. Что вы хотите, чтобы я сделал – разрыдался?!» Документ заканчивается подчеркнутыми словами: «Не весело», после чего следует: «Не стоит того!!»

Судья Кеннет Карас разрешил публикацию письма по запросу The New York Times. AP отмечает, что записка не была включена в официальные отчеты о смерти Эпштейна, а ее авторство остается непроверенным.

