 

На японском острове Хоккайдо обнаружено тело пропавшей израильтянки

05.05.2026, 21:04, Разное
Спасательные службы японского острова Хоккайдо сообщили об обнаружении тела 22-летней Тевель Шабтай, израильтянки, с которой была потеряна связь несколько дней назад.

Тело было обнаружено горноспасательной группой в районе горы Асахидакэ – самой высокой вершины северного острова.

Ранее израильские СМИ сообщили, что в прошлую пятницу в разговоре с матерью девушка сказала, что собирается в пеший поход в горы. Это был их последний разговор, после этого Тевель прекратила отвечать на звонки и ее больше никто не видел.

Родные девушки обратились в посольство Израиля в Японии, которое передало информацию местной полиции.

МИД Израиля сообщил, что находится в постоянном контакте с родными погибшей и содействует в организации доставки тела на родину. Посольство в Токио координирует с японскими властями процедуру идентификации и выяснение обстоятельств гибели девушки.

