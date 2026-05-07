 

На Госуслугах открылась онлайн-приёмная, где граждане смогут предложить чиновникам свои идеи новых запретов

07.05.2026, 13:00, Разное
По инициативе парламентского комитета по вопросам внедрения ограничений прав граждан РФ «в целях более эффективной коммуникации с обществом» на интернет-портале «Госуслуги» открылась онлайн-приёмная, где граждане смогут предложить чиновникам свои идеи новых запретов.

«До этого мы вводили запреты в основном руководствуясь идеями ИА «Панорама», но очевидно, что работу пора выводить на более широкий уровень, – поясняет глава комитета Госдумы Василий Хлудов. – А то пока получается несправедливо – работаешь на благо людей, а им не нравятся запреты. Пусть в таком случае предлагают свои».

Онлайн-приёмная будет размещена на стартовой странице сайта и станет доступна сразу после входа в учётную запись. Также свои инициативы с новыми запретами можно отправить через чат-бот в мессенджере МАХ. 

В конце каждой недели комитет ГД выберет наиболее актуальные варианты ограничений и вынесет их на рейтинговое онлайн-голосование. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

