На Госуслугах открылась онлайн-приёмная, где граждане смогут предложить чиновникам свои идеи новых запретов

По инициативе парламентского комитета по вопросам внедрения ограничений прав граждан РФ «в целях более эффективной коммуникации с обществом» на интернет-портале «Госуслуги» открылась онлайн-приёмная, где граждане смогут предложить чиновникам свои идеи новых запретов.

«До этого мы вводили запреты в основном руководствуясь идеями ИА «Панорама», но очевидно, что работу пора выводить на более широкий уровень, – поясняет глава комитета Госдумы Василий Хлудов. – А то пока получается несправедливо – работаешь на благо людей, а им не нравятся запреты. Пусть в таком случае предлагают свои».

Онлайн-приёмная будет размещена на стартовой странице сайта и станет доступна сразу после входа в учётную запись. Также свои инициативы с новыми запретами можно отправить через чат-бот в мессенджере МАХ.

В конце каждой недели комитет ГД выберет наиболее актуальные варианты ограничений и вынесет их на рейтинговое онлайн-голосование.

