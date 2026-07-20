 

Мультисенсорный комплект Doubot позволит готовить идеальное тесто на закваске

20.07.2026, 15:15, Разное
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Компания Smokpub, производитель компактных электрических коптилен для коктейлей и виски, запустила на Kickstarter проект Doubot. Это комплект из двух емкостей с большим количеством датчиков для хранения закваски и приготовления теста на ее основе. Данная задача и для опытных пекарей не из простых, так как закваска легко меняет свое состояние из-за разных факторов, поэтому Smokpub решили в помощь новичкам автоматизировать максимум процессов.

Емкость для хранения и подкормки закваски имеет объем 1 л, у нее есть модульная смарт-крышка 130 x 40 мм с датчиками. Они контролируют температуру и состояние воздуха, в случае необходимости специальный механизм может отводить лишнее тепло с потоком воздуха или подогревать содержимое чаши. Аналогичный модуль есть в расстоечной емкости, где тесто после объединения с закваской проходит процесс ферментации непосредственно перед выпечкой.

В расстоечной чаше также есть датчик контроля подъема теста, контроллеры температуры среды и поверхности теста, датчики влажности и уровня CO2. Система оповещает пользователя о текущем состоянии теста и необходимости манипуляций с ним. Также можно контролировать процесс через прозрачные стенки емкости, в которую помещается до 4 л продукта.

Избранные настройки ферментации, кривые расстойки, журналы температуры и уровня CO2 каждой сессии автоматически сохраняются и доступны для поиска в будущем с помощью приложения Doubot для Android и iOS. Это упрощает приготовление теста для разных видов выпечки, от фокаччи до крафтового хлеба — а еще при помощи Doubot можно готовить йогурты. Надо только не забывать тщательно промывать емкость — особенно при использовании приправ и других ароматных компонентов.

Стоимость комплекта на этапе сбора средст составляет $159.Источник &#8212 Kickstarter


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