 

МИД Греции ответил Турции на критику сближения с Израилем

14.04.2026, 9:39, Разное
Министерство иностранных дел Греции подвергло резкой критике главу внешнеполитического ведомства Турции Хакана Фидана, назвавшего «опасной политикой» сближение Греции и Кипра с Израилем в оборонной сфере.

В заявлении МИД подчеркивается, что Греция – важный элемент региональной стабильности, член Европейского Союза, NATO и Совета Безопасности ООН: «Во внешней политике мы руководствуемся принципами международного права, мирного сосуществования и добрососедства.

Власти Греции подчеркивают: взаимодействие с Израилем и Кипром не направлено против третьих стран, его цель – укрепление региональной стабильности. «Мы ведем независимую внешнюю политику, основываясь на своих интересах и международном праве. Нам не нужны указания, и мы никому ничего не должны объяснять», – говорится в заявлении.

