 

Мэр калифорнийского города Аркейдиа призналась в работе на Китай и ушла в отставку

12.05.2026, 23:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Мэру калифорнийского города Аркейдиа Эйлин Ван предъявлены обвинения в том, что она действовала как незаконный агент Китая. Об этом пишет министерство юстиции США. 58-летней Ванг грозит до 10 лет лишения свободы. Она согласилась признать свою вину и ушла в отставку с поста мэра.

Согласно материалам дела, с конца 2020 по 2022 год Ван совместно с 65-летним Яонином «Майком» Саном из Чино-Хиллз действовала по указаниям китайских правительственных чиновников, продвигая интересы Китая в США. Сан уже отбывает четырехлетний срок в федеральной тюрьме после признания вины в октябре 2025 года.

Ван и Сан управляли сайтом U.S. News Center, который позиционировался как новостной ресурс для китайско-американской общины. На деле они получали от китайских чиновников готовые статьи через мессенджер WeChat и публиковали их на сайте. Среди прочего размещались материалы, отрицающие геноцид и принудительный труд в Синьцзяне.

По данным следствия, Ван также контактировала с Джоном Ченом, высокопоставленным представителем китайской разведки, лично встречавшимся с председателем КНР Си Цзиньпином. Чен был приговорен в ноябре 2024 года к 20 месяцам заключения.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

12.05 / Трамп обвинил СМИ в «измене» за публикации о военных успехах Ирана

12.05 / Политический хаос в Великобритании, король выступит с программной речью

12.05 / «Путь к свободе лежит через её ограничения»: Нечаев рассказал, по какой причине «Новые люди» поддержали все запреты

12.05 / Самый большой и роскошный парусный лайнер в мире обрел имя

12.05 / Пентагон — за две недели перемирия стоимость войны с Ираном выросла на $4 млрд

12.05 / Оренбургский вице-губернатор объяснил, почему его сын с белым порошком на лице пугал прохожих тесаком

12.05 / Китайская уличная «пивная биржа» позволит купить напиток по самой привлекательной цене

12.05 / В 2025 году число внутренних беженцев из-за конфликтов и насилия достигло рекордного уровня

12.05 / Континенты Земли образовались в результате «подныривания» тектонических плит

12.05 / Сорос пообещал отложить начало пандемии хантавируса до окончания конфликта России и Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике