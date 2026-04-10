 

March for Life — более 50 городов мира объединятся в память о Холокосте и в поддержку Израиля

10.04.2026, 14:53, Разное
В апреле этого года, в честь Международного дня памяти жертв Холокоста, в более чем 50 городах Европы, США и Южной Америки пройдут «Прогулки ради жизни» (March for Life). Эта масштабная международная акция направлена на сохранение памяти о жертвах Холокоста и выражение солидарности с еврейским народом и государством Израиль.

В ближайшее воскресенье, 12 апреля, марш пройдет в Вильнюсе; организаторы приглашают всех желающих приехать в столицу Литвы, чтобы принять участие в памятном шествии. Сквер Руднинкай, где начнется «Прогулка ради жизни», находится на территории бывшего вильнюсского гетто.

Организаторы подчеркивают, что марш – это не только дань уважения прошлому, но и живое свидетельство единства перед лицом современного антисемитизма. Участники марша по всему миру заявят о своей поддержке права Израиля на мирное существование.

