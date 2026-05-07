 

Мамдани — «Ярмарка продажи недвижимости в поселениях – нарушение международного права»

07.05.2026, 9:04, Разное
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани поддержал полицию, вступившую в противостояние с пропалестинскими манифестантами, устроившими демонстрацию у манхэттенской синагоги, где проходила ярмарка израильской недвижимости, в том числе – в Гуш-Эционе.

Организатором манифестации рядом с синагогой Park East выступила радикальная антиизраильская организация Pal-Awda NY. В столкновениях получил ранения один из полицейских. Манифестанты обвиняют стражей правопорядка в применении слезоточивого газа.

«В нашем городе считают право на протест священным, но мы также обязаны обеспечить, чтобы каждый ньюйоркец мог безопасно посещать места богослужений. Вчера полиция это обеспечила», – заявил мэр.

«В то же время я считаю, что ярмарка недвижимости, поощряющая продажу земли в поселениях на оккупированном Западном берегу, является нарушением международного права. И я решительно с этим не согласен», – заявил Мамдани.

Слова мэра, не скрывающего антисионистской позиции, вызвали критику еврейских организаций. «Он только подлил масла в огонь. Его работа – снижать напряженность, а он сделал обратное», – сообщила Антидиффамационная лига.

