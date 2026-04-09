Лунная миссия «Артемида II» установила два новых космических рекорда

Астронавты на борту космического корабля «Орион» приблизились к Луне на максимально допустимое расстояние и установили исторический рекорд – впервые люди удалились от родной планеты на расстояние 406 778 км.

Предыдущий рекорд дальности, 400 171 км, был установлен во время миссии «Аполлон-13» более полувека назад. Тогда корабль направился прямо к Луне, а не облетал ее, поэтому в случае с «Артемидой II» дальность полета оказалась увеличена за счет огибания спутника Земли. Но есть и еще одна причина, которая позволила сегодняшней миссии установить еще один исторический рекорд.

Во время облета Луны корабль «Орион» вошел в зону радиотени, когда огромная лунная масса оказалась между ним и Землей, а радиосигналы не могли пройти через нее. Связь с кораблем прервалась примерно на 40 минут. В случае с «Аполлон-13» корабль постоянно оставался на связи с Землей, так как это было важно для миссии. А в случае с «Артемидой II» — напротив, такое состояние было протестировано специально.

Астронавты на борту «Ориона» поддерживали связь с людьми на Земле на рекордном расстоянии — раньше такое происходило только с автоматическими космическими аппаратами. Но «Артемида II» тем и важна, что вся миссия – огромный тестовый полигон по отработке многих новых технологий или же реализации уже известных, но на новой элементной базе.