 

Крупнейший российский Telegram-канал о «нижнем интернете» прекратил работу после трудоустройства основателя

10.04.2026, 11:04, Разное
  Поддержать в Patreon

Основатель крупнейшего российского Telegram-канала о нижнем интернете «На YouTube больше 17 лет!» Николай Островский объявил о закрытии проекта, поскольку после 74 попыток он всё же нашёл работу. Это обязательное требование при репатриации на его историческую родину.

Как заявил создатель ленты, он будет ещё месяц «по инерции» выкладывать во время обеденных перерывов переводы стримов Ника Фуэнтеса, а также хайлайты стримов широко известных в узких кругах российских блогеров. В последний день администрирования канала, Островский проведет совместную прямую трансляцию со знаковыми фигурами российского треш-стриминга, где разыграет право на владение каналом среди подписчиков.

Как заявил Островский, с течением времени ему стало труднее вести канал, поскольку «экономические обстоятельства» не позволяют оплачивать интернет для ежедневного просмотра треш-стримов. Помимо этого, мешали и другие внешние обстоятельства: так, в прошлом году после провального ЕГЭ на канале месяц не выходило никаких постов, поскольку мать отобрала у него телефон. Кроме того, до 25% публикаций пришлось удалить, чтобы не иметь проблем с иммиграционной службой Израиля.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

