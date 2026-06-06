 

Китайский «робот-огнеборец» от Deep Robotics показал на что способен в реалистичных условиях

06.06.2026, 18:18, Разное
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Китайская робототехническая компания Deep Robotics опубликовала новый ролик, демонстрирующий возможности андроида DR02. Его мобильность и повышенная адаптация к промышленным задачам заметно выделяются на фоне конкурентов. Робот бежит по неровной травянистой местности, перепрыгивает через препятствия и поднимается по бетонным лестницам. В одной из сцен DR02 несет за спиной огнетушитель, в других — работает вблизи высоковольтного электрооборудования, что подчеркивает фокус компании на промышленных применениях и работе в опасных средах.

Робот обладает повышенной грузоподъемностью и способностью преодолевать препятствия, хотя подробные технические характеристики не раскрываются. Отмечается, что новинка является промышленным андроидом, предназначенным для реального применения, а не для студийных демонстраций. 1,7-метровый робот имеет степень защиты IP66, рабочий диапазон температур от -20 до +55 °C и грузоподъемность до 20 кг. Deep Robotics позиционирует DR02 как инструмент для инспекций, обслуживания, реагирования на чрезвычайные ситуации и работ на инфраструктурных объектах, а не как развлекательное устройство.

Появление пожарного снаряжения в последней демонстрации DR02 выглядит продолжением общего фокуса на полевой робототехнике. Хотя способность DR02 бегать, прыгать и перемещаться по сложной местности демонстрирует прогресс в аппаратном обеспечении и системах управления, следующий вызов для индустрии выходит за рамки физической мобильности. По мере приближения гуманоидных роботов к реальному внедрению разработчикам предстоит доказать, что эти машины могут работать автономно в сложных и непредсказуемых условиях.

Источник &#8212 Deep Robotics

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