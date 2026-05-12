Китайская уличная «пивная биржа» позволит купить напиток по самой привлекательной цене

В одном из районов Шэньчжэня с оживленной ночной жизнью появилась новинка – уличная «пивная биржа», автоматическая станция по продаже хмельного напитка с динамической системой ценообразования. Она принадлежит одной из старейших китайских пивоваренных компаний Tsingtao Brewery Co. В прошлом году первая такая установка в качестве эксперимента появилась в Циндао, провинция Шаньдун — и неплохо себя зарекомендовала.

Строго говоря, идея с продажей пива по динамической цене уже несколько лет как реализована в The Drink Exchange в Майами и Sports Nation в Тайбэе. Система отслеживает спрос на разные сорта пива на конкретной «бирже» и автоматически повышает цену на те, которые в данный момент наиболее востребованы. И наоборот – если проявить терпение и внимательность, можно получить стакан отличного, но «неходового» пива по очень привлекательной цене.

Установка в Шэньчжэне предлагает 10 сортов пива, от легких фруктовых версий до крепких темных. Цены не сильно отличаются от магазинных — но заметно ниже, чем в окрестных барах. Система поощряет спекуляции – покупатели могут практически в реальном времени, с лагом всего в 10 минут, видеть влияние своих действий на цену напитка. Но для этого все равно нужно совершать покупки, так что производитель пива только в выигрыше, даже если все будут стремиться купить самое дешевое предложение.

