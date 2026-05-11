 

Кая Каллас анонсировала принятие санкций против поселенческого насилия

11.05.2026, 12:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас заявила, что 11 мая на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе будет принято решение о введении санкций против поселенческого насилия.

«Я ожидаю достижения политического соглашения по вопросу о санкциях против прибегающих к насилию поселенцев. Надеюсь, это произойдет», – сказала она. Решение блокировалось правительством Венгрии, однако новый премьер-министр Петер Мадьяр пересмотрел позицию своего предшественника Виктора Орбана.

Каллас отметила, что франко-швейцарское предложение о введении запрета на торговлю с израильскими поселениями не получило достаточной поддержки. «Мы проверяли в пятницу – необходимого большинства нет. Что мы еще можем сделать», – цитирует ее Politico.

Она также отвергла инициативу президента РФ Владимира Путина назначить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера переговорщиком с Россией от ЕС. «Он был высокопоставленным российским лоббистом. Таким образом, РФ получит возможность сидеть по обе стороны стола», – сказала чиновница.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

11.05 / Зевота беременных матерей заразила даже ребенка в животе

11.05 / Стармер отказался уходить в отставку — «Мы ведем борьбу за душу нашего народа»

11.05 / Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чиннават досрочно освобожден из тюрьмы

11.05 / Королева Швеции родила ребёнка от нелегального мигранта

11.05 / Орангутан Бату из новосибирского зоопарка извинился за своё поздравление с Днём Победы

11.05 / Кир Страмер выступит с речью после разгрома лейбористов на местных выборах

11.05 / Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

11.05 / Внук Кеннеди заявил, что поддерживает ограничение поставок оружия Израилю

10.05 / Трамп назвал ответ Ирана «совершенно неприемлемым»

10.05 / Дональд Трамп — «Иран больше не будет над нами смеяться»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике