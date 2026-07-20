Госдума готовится ограничить доступ к банкам и имуществу россиянам, находящимся за рубежом

Госдума планирует рассмотреть 22 июля во втором чтении два законопроекта о санкциях в отношении россиян, находящихся за границей и преследуемых в РФ по политическим статьям. Об этом пишет проект «Можем объяснить», изучивший повестку заседания и подготовленные поправки.

Ограничения могут применяться, в частности, к фигурантам дел о нарушении закона об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях», призывах к санкциям и «дискредитации» российской армии.

Законопроекты предусматривают запрет на дистанционное банковское обслуживание, включая доступ к мобильным приложениям и интернет-банку, блокировку переводов и других операций. Также предлагается замораживать денежные средства и имущество, запрещать дистанционное распоряжение активами и возвращать без рассмотрения документы на регистрацию сделок с недвижимостью.

Кроме того, ограничения могут затронуть получение консульских услуг за рубежом, замену паспортов и получение справок. Закон также предусматривает аннулирование водительских прав и запрет на регистрацию автомобиля в России, запрет на использование доверенностей для дистанционного распоряжения имуществом, полную заморозку активов, включая денежные средства и имущество в РФ.

Средства с заблокированных счетов предполагается использовать для возмещения судебных расходов и ущерба, а также для выплат оставшимся без средств существования родственникам, находящимся в России.

Согласно подготовленным поправкам, в случае принятия и подписания закон должен вступить в силу в день официального опубликования, без переходного периода. Окончательное голосование может состояться уже 23 июля.

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