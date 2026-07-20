 

Госдума готовится ограничить доступ к банкам и имуществу россиянам, находящимся за рубежом

20.07.2026, 15:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Госдума планирует рассмотреть 22 июля во втором чтении два законопроекта о санкциях в отношении россиян, находящихся за границей и преследуемых в РФ по политическим статьям. Об этом пишет проект «Можем объяснить», изучивший повестку заседания и подготовленные поправки.

Ограничения могут применяться, в частности, к фигурантам дел о нарушении закона об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях», призывах к санкциям и «дискредитации» российской армии.

Законопроекты предусматривают запрет на дистанционное банковское обслуживание, включая доступ к мобильным приложениям и интернет-банку, блокировку переводов и других операций. Также предлагается замораживать денежные средства и имущество, запрещать дистанционное распоряжение активами и возвращать без рассмотрения документы на регистрацию сделок с недвижимостью.

Кроме того, ограничения могут затронуть получение консульских услуг за рубежом, замену паспортов и получение справок. Закон также предусматривает аннулирование водительских прав и запрет на регистрацию автомобиля в России, запрет на использование доверенностей для дистанционного распоряжения имуществом, полную заморозку активов, включая денежные средства и имущество в РФ.

Средства с заблокированных счетов предполагается использовать для возмещения судебных расходов и ущерба, а также для выплат оставшимся без средств существования родственникам, находящимся в России.

Согласно подготовленным поправкам, в случае принятия и подписания закон должен вступить в силу в день официального опубликования, без переходного периода. Окончательное голосование может состояться уже 23 июля.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.07 / «Так хотел сенатор Грэм»: Трамп заявил, что новый закон о санкциях включит в себя ограничения против Украины и Дании

20.07 / Мультисенсорный комплект Doubot позволит готовить идеальное тесто на закваске

20.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1608-й день войны

20.07 / С Плесецка в обстановке секретности вывели на орбиту новую партию российских спутников «Рассвет»

20.07 / Совместный просмотр спорта усилил любовь друг к другу

20.07 / В Китае прошел первый в мире боевой турнир среди андроидов

20.07 / Историк объяснил, почему римлянам запрещали носить длинные волосы

20.07 / Россиянам напомнили о запрете, который вступает в силу с 1 сентября

20.07 / В MIT напечатали на 3D-принтере суперпрочный мост с экономией 76% бетона

20.07 / Кир Страмер покинул пост премьер-министра Великобритании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике