Глава МАГАТЭ — «Канал связи с Ираном фактически утерян»

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Иран возобновить взаимодействие с агентством, чтобы инспекторы могли вернуться на ядерные объекты, разбомбленные США и Израилем год назад.

Как пишет Reuters, выступая на заседании совета управляющих МАГАТЭ в Вене, Гросси признал, что «канал связи с Тегераном фактически утерян». Иран до сих пор не уведомил агентство о судьбе уничтоженных объектов и хранившихся там ядерных материалов, включая уран, обогащенный почти до оружейного уровня. Считается, что значительная часть высокообогащенного урана пережила бомбардировки.

США при поддержке Великобритании, Франции и Германии добиваются принятия советом управляющих резолюции, обязывающей Иран предоставить «точную информацию» об уничтоженных объектах и ядерных материалах. Дипломаты считают принятие резолюции вероятным, однако опасаются, что она осложнит американо-иранские переговоры. Тегеран предупредил совет, что «принуждение и конфронтация не ведут к сотрудничеству».

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