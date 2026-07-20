Друг Украины, критик Израиля — Энди Бернем назначен премьер-министром Великобритании

Король Карл Третий назначил Энди Бернема новым премьер-министром Велиобритании. Он стал 59-м политиком, занявшим эту должность, и седьмым за последние десять лет, что является свидетельством кризиса британской политической системы.

Бывшего мэра Манчестера называют «королем севера», поскольку именно там – центр его политического влияния. Он последовательный сторонник поддержки Украины, но выступает за более жесткий курс в отношении Израиля. Он также первый католик на этом посту.

В своей инаугурационной речи премьер-лейборист обещал исправить недостатки, которые, по его словам, характеризуют британскую политику с 80-х годов XX века, то есть с периода Маргарет Тэтчер. Он обещал децентрализовать политику, привлечь граждан к управлению и покончить с приватизацией общественных услуг.

Особое внимание было уделено борьбе с дороговизной жизни. Бернем обещал уже завтра представить первые соображения по этому вопросу, а до конца года – представить десятилетний стратегический план развития страны, предусматривающий реформу систем здравоохранения, образования и социальной помощи.

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