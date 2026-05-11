Депутат, добившийся включения пяти сайтов для взрослых в белые списки, объяснил это заботой о демографии

Член комитета ГД по информационной политике Пётр Кулаков добился внесения пяти крупнейших порнографических сайтов в так называемые «белые списки» – перечень стратегически значимых ресурсов, разрешённых к беспрепятственному использованию на территории России.

По словам парламентария, его инициатива продиктована была исключительно заботой о демографической ситуации и не имеет никакого отношения к личным предпочтениям.

«Отобранные ресурсы прошли экспертную проверку патриотической направленности контента, по крайней мере значимой его части. В условиях засилья экстремистской идеологии чайлдфри государство просто обязано использовать все доступные инструменты для пробуждения в гражданах репродуктивного энтузиазма», – сказал он.

Законопроект удалось принять за счёт его включения в пакет других стратегически важных законов – в этом случае, по словам Кулакова, голосование происходит «на полном автомате», в особенности после снятия с депутатов ответственности за их деятельность.

