Букмекеров обяжут перечислять десятую долю своих доходов РПЦ на восстановление храмов, уничтоженных большевиками

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ «О введении временного порядка специального налогового режима для букмекерских контор и тотализаторов». Согласно документу, с 1 июля 2026 года букмекеры будут обязаны перечислять десятую долю всех своих доходов РПЦ.

«Все собранные средства пойдут на реставрацию поруганных большевиками-христопродавцами храмов. Это богоугодное дело загладит вину перед обществом спорщиков-ростовщиков, которые своей деятельностью несут столько зла», – сказал замглавы комиссии Священного Синода по реституции Нафанаил Петров.

По оценкам экспертов, благодаря принятым мерам РПЦ получит уже в 2026 году более 100 миллиардов рублей, что позволит начать реставрацию как минимум 350 храмов по всей стране. В 2027 году общая сумма «церковной десятины» составит порядка 250 миллиардов рублей.

Букмекеры «с пониманием» отнеслись к решению правительства и пообещали не поднимать комиссии для игроков, а покрыть все расходы за счёт собственной прибыли.

—