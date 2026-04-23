20-летний глава Росдолголетия подарил пенсионерам новые электросамокаты

20-летний глава Росдолголетия (федерального агентства по делам граждан пенсионного возраста) Степан Курдюмов в преддверии майских праздников навестил постояльцев дома престарелых в подмосковном Ногинске и вручил им 50 новых электросамокатов.

«Мои заместители, и по совместительству родные братья, сообщили, что пенсионеры испытывают проблемы с мобильностью и им трудно передвигаться на своих двоих. Это и моя болевая точка, особенно в праздники и выходные идти на своих двоих очень тяжело, так что я в каком-то виде тоже пенсионер, – пояснил Курдюмов. – Поэтому я от имени государства дарю вам эти новенькие электросамокаты. На них можно быстро доехать в любое место»

После окончания речи чиновник лично провёл мастер-класс по использованию средств индивидуальной мобильности. В ходе одного из «заездов» он врезался в постояльца заведения. Пенсионера оперативно госпитализировали в институт скорой помощи имени Склифосовского.

В завершение встречи Курдюмов подарил пожилым людям дисконтные карты «Азбуки вкуса», центров техобслуживания люксовых автомобилей и абонементы в гольф-клуб.

