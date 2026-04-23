 

20-летний глава Росдолголетия подарил пенсионерам новые электросамокаты

23.04.2026, 11:30, Разное
  Поддержать в Patreon

20-летний глава Росдолголетия (федерального агентства по делам граждан пенсионного возраста) Степан Курдюмов в преддверии майских праздников навестил постояльцев дома престарелых в подмосковном Ногинске и вручил им 50 новых электросамокатов.

«Мои заместители, и по совместительству родные братья, сообщили, что пенсионеры испытывают проблемы с мобильностью и им трудно передвигаться на своих двоих. Это и моя болевая точка, особенно в праздники и выходные идти на своих двоих очень тяжело, так что я в каком-то виде тоже пенсионер, – пояснил Курдюмов. – Поэтому я от имени государства дарю вам эти новенькие электросамокаты. На них можно быстро доехать в любое место»

После окончания речи чиновник лично провёл мастер-класс по использованию средств индивидуальной мобильности. В ходе одного из «заездов» он врезался в постояльца заведения. Пенсионера оперативно госпитализировали в институт скорой помощи имени Склифосовского. 

В завершение встречи Курдюмов подарил пожилым людям дисконтные карты «Азбуки вкуса», центров техобслуживания люксовых автомобилей и абонементы в гольф-клуб.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике