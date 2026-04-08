 

12 апреля 1961 года официально станет Днём крещения космоса

08.04.2026, 11:03, Разное
Межведомственная комиссия РПЦ и Роскосмоса приняла постановление о пересмотре статуса первого полёта человека в космос. Начиная с 2027 года событие 12 апреля 1961 года будет официально именоваться не иначе как «Крещение космоса», а Юрий Гагарин – «крестителем безвоздушного пространства». Соответствующие поправки внесут в школьные учебники и церковные календари одновременно.

Согласно новой концепции, три витка вокруг Земли символизируют три погружения в купель, а знаменитое гагаринское «Поехали!» объявлено молитвенным возгласом. Все действующие космодромы получат предписание оборудовать на стартовых площадках переносные купели, а обтекатели ракет отныне будут кропить святой водой перед каждой отправкой экипажа на МКС. Тех, кто откажется признавать полёт таинством, предложено считать космическими еретиками.

«Мы долго шли к этому решению, ведь космос – это такая же сфера божественного присутствия, как и видимое нам звёздное небо и нравственный закон внутри нас, – заявил председатель комиссии, дьякон Всеволод Кукушкин. – Гагарин не просто летал, он первым вошёл в небесные воды и коснулся рукой небесной тверди. Небеса – это же чистота, отсутствие скверны, идеальная среда для крещения. Мы уже заказали икону «Крещение космоса», где Гагарин в скафандре стоит по пояс в Млечном Пути, а Иоанн Предтеча макает его головой в чёрную дыру».

Ранее сообщалось, что Роскосмос согласовал поставку 50 литров освящённой воды для смыва технического спирта с приборов перед стартом.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

