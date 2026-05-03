Пентагон заключил соглашения с семью ИИ-компаниями для работы над засекреченными военными проектами

OpenAI, Google, Nvidia и другие согласились на «любое законное использование» своих технологий. Anthropic, в конфликте с Пентагоном из-за потенциального злоупотребления ИИ, в список не вошла.

Пентагон заявил, что достиг соглашений с семью ведущими компаниями в области искусственного интеллекта: SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services.

— Эти соглашения ускоряют трансформацию по превращению вооружённых сил США в ИИ-приоритетную боевую силу и укрепят способность наших военнослужащих сохранять превосходство в принятии решений во всех сферах ведения войны, — говорится в заявлении военного ведомства.

Компании согласились на развёртывание своих технологий вооружёнными силами США в рамках «любого законного использования», сообщили в Пентагоне. Стартап Anthropic, выпускающий популярный чат-бот Claude, отказался включить стандарт «законного использования» в свой контракт с Министерством обороны в рамках нашумевшего конфликта с ведомством в прошлом месяце.

Министерство обороны США выделяет десятки миллиардов долларов на передовые программы множества технологических компаний — в области разведки, ведения боевых действий с помощью дронов, засекреченных и незасекреченных информационных сетей и многого другого. Только на разработку автономного оружия запрошено $54 млрд. Конкретные способы развёртывания технологий каждой отдельной компании не уточнялись.

Одна из компаний, Reflection AI, ещё не выпустила публично доступную модель. Двухлетний стартап ставит целью создание открытых моделей в противовес китайским ИИ-компаниям, таким как DeepSeek. По данным Wall Street Journal, компания в марте добивалась оценки в $25 млрд и получила финансирование от Nvidia, а также от венчурного фонда 1789 Capital, партнёром которого является Дональд Трамп-младший.

Планы вызвали споры с рядом ИИ-компаний, а также полемику и обеспокоенность по поводу государственных расходов, глобальной кибербезопасности и способности подобных технологий использоваться для внутренней слежки.

В январе Пит Хегсет, министр обороны, представил в Пентагоне новую «стратегию ускорения ИИ», которая, по его словам, «раскрепостит экспериментирование, устранит бюрократические барьеры, сфокусирует инвестиции и продемонстрирует подход к исполнению, необходимый для обеспечения нашего лидерства в военном ИИ и его нарастающего доминирования в будущем».

В пятницу министерство объявило, что указанные компании будут интегрированы в так называемые сетевые среды Пентагона «Уровней воздействия 6 и 7»[^12] для «оптимизации синтеза данных, повышения ситуационного понимания и усиления принятия решений военнослужащими в сложных операционных условиях», говорится в федеральном заявлении.

Anthropic вела спор с Пентагоном относительно ограничений на то, как военные могут использовать её инструменты искусственного интеллекта. ИИ-гигант выступил против пункта о «законном использовании» в контракте, опасаясь, что его технология может быть использована для массовой внутренней слежки или полностью автономного летального оружия. В ответ Пентагон обозначил Anthropic как «риск для цепочки поставок» в прошлом месяце — впервые, когда американская компания была удостоена подобного статуса. Пентагон и его подрядчикам запрещено использовать продукцию Anthropic, хотя их по-прежнему сложно извлечь из засекреченных сетей. Anthropic подала в суд в ответ.

Чиновники Министерства обороны полагают, что подписание соглашений с конкурентами Anthropic может вернуть упрямый стартап за стол переговоров, сообщает New York Times. Новейшая ИИ-модель Anthropic — Mythos, ориентированная на кибербезопасность, — встревожила правительственных чиновников и банкиров своей способностью находить уязвимости в хорошо протестированном ПО. Выпуск Mythos осложнил усилия Трампа и Хегсета по внесению Anthropic в чёрный список.

Примечания:

Reflection AI и DeepSeek — китайский стартап DeepSeek в 2024 году произвёл сенсацию, выпустив open-source модель, сопоставимую по качеству с GPT-4, но обученную за малую долю цены и работающую на значительно более скромном оборудовании. Reflection AI — американский ответ: создавать открытые модели, чтобы предотвратить монополию Китая на публично доступные мощные ИИ. То, что компания без публичного продукта уже добивается оценки в $25 млрд, — признак лихорадочного милитаризованного рынка.

1789 Capital и Дональд Трамп-младший — название фонда отсылает к году принятия Конституции США. Фонд инвестирует в компании, которые его основатели называют «параллельной экономикой» — ориентированной на консервативные ценности, в противовес «прогрессивному» мейнстриму Кремниевой долины. Участие сына экс-президента — не случайная деталь, а указание на политическое измерение оборонных ИИ-контрактов.

«Риск для цепочки поставок» — Пентагон впервые в истории присвоил этот статус американской компании. Обычно так маркируют иностранных поставщиков, которые могут быть связаны с враждебными государствами. Применив этот ярлык к «своей» компании, военное ведомство фактически наказало Anthropic за её этическую позицию — и одновременно создало прецедент, который может охладить стремление других ИИ-компаний настаивать на ограничительных формулировках.

За этим кейсом стоит следить в долгосрочной перспективе — он формирует прецеденты сразу в нескольких плоскостях: