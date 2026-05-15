Медиарейтинг губернаторов в апреле 2026 года

15.05.2026, 15:35, Политика
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов в апреле 2026 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга — мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Последний, после «продолжительного отпуска» (вместо двух недель «отдыхал по рекомендации врачей» четыре) отправлен в отставку. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий «по собственному желанию».

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

35 925

456 964,6

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

20 706

279 202,4

3

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

21 486

188 861,5

4

+2

ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич

Курская обл.

16 695

105 245,1

5

-1

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

14 484

73 284,6

6

-1

МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович

Тульская обл.

12 652

71 126,4

7

+3

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

11 572

62 947,9

8

0

КОРОЛЕВ Виталий Геннадьевич

Тверская обл.

11 438

41 057,0

9

-2

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

8 503

36 310,5

10

-1

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

7 111

30 405,8

11

+1

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

6 787

26 417,0

12

+5

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

6 292

24 390,5

13

+1

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

7 111

22 808,4

14

-3

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

7 770

22 526,6

15

+3

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

3 328

16 529,3

16

-3

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 838

14 598,3

17

-2

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

5 433

13 008,7

18

-2

ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич

Тамбовская обл.

5 487

10 923,1

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй Московский трамвайный диаметр Т2 «Новогиреево — Чертановская» и проехал в вагоне трамвая на автономном ходу, новый маршрут протяженностью 33 км стал самым длинным диаметральным трамвайным маршрутом в мире. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин совместно с министром обороны РФ Андреем Белоусовым посетил новое здание Военного комиссариата столицы и Единый пункт призыва города Москвы. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства станции «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро, первый участок новой ветки планируют открыть в 2026 году. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте строительства станции метро «Каспийская» на Бирюлевской линии. Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с генеральным директором — председателем правления «РЖД» Олегом Белозеровым открыл после реконструкции станцию «Москва-Сити» МЦД-1. Также мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству новых энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 «Мосэнерго» и сообщил, что завершить реализацию проектов планируется в 2028 году. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов обсудил реализацию программы благоустройства более 70 общественных пространств в регионе. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что около 500 тыс. детей смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Подмосковья, включая палаточные кемпинги и площадки на базе школ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за непогоды и сильного ветра аварийные и коммунальные службы были переведены на усиленный режим. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым дал старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта поликлиники №2 в Щелкове, которую планируют открыть осенью. В связи с наступлением теплой погоды важно обеспечить пожарную безопасность в лесах Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами округов.

Белгородскую область атаковали дроны, под удар попали Шебекинский и Белгородский округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников Грайворонский и Белгородский округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по коммерческому объекту в Белгороде. Вооруженные силы Украины, как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, атаковали в Грайворонском округе с помощью дрона автомобиль. Также СМИ обсуждали информацию о возможной смене Вячеслава Гладкова на должности губернатора Белгородской области.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Владимирской области Александра Авдеева (+5), губернатора Воронежской области Александра Гусева (+3) и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (+3).

Украинский беспилотник попал в двухквартирный жилой дом в Александровском районе Владимирской области, сообщил в канале в Maксе губернатор региона Александр Авдеев. Несколько БПЛА подавлены над Воронежем, фиксируются повреждения в строящемся доме, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

Главы регионов в апреле 2026 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

35 925

456 964,6

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

20 706

279 202,4

3

+1

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

21 486

188 861,5

4

+10

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

23 878

165 855,1

5

-2

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

16 722

146 999,8

6

+10

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

17 963

130 683,6

7

+1

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

16 141

110 367,8

8

+12

ФЕДОРИЩЕВ Вячеслав Андреевич

Самарская обл.

16 786

110 051,0

9

+1

ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич

Курская обл.

16 695

105 245,1

10

-4

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

16 132

102 945,9

11

0

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

9 375

96 605,4

12

+3

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

14 459

82 981,4

13

0

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

7 165

81 674,1

14

-2

СЛЮСАРЬ Юрий Борисович

Ростовская обл.

15 049

78 318,3

15

+4

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Свердловская обл.

14 568

77 747,1

16

-9

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

8 065

73 741,9

17

-12

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

14 484

73 284,6

18

0

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

10 342

71 972,0

19

-10

МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович

Тульская обл.

12 652

71 126,4

20

+2

ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич

Вологодская обл.

12 562

70 039,9

21

-4

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

11 719

68 281,3

22

+9

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

11 572

62 947,9

23

+35

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

7 814

53 460,0

24

+8

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

13 425

51 902,9

25

+40

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия — Алания

7 547

50 948,7

26

+11

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

11 015

48 992,3

27

-4

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

9 663

47 131,0

28

+24

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

9 792

46 207,2

29

-8

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

11 031

46 072,8

30

0

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

15 951

45 560,8

31

-7

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

10 992

42 927,6

32

-4

КОРОЛЕВ Виталий Геннадьевич

Тверская обл.

11 438

41 057,0

33

+13

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

9 159

37 962,1

34

-7

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

8 503

36 310,5

35

+19

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

4 103

35 588,5

36

0

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

11 902

34 733,1

37

-3

СОЛНЦЕВ Евгений Александрович

Оренбургская обл.

6 627

34 597,1

38

-13

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

6 278

31 672,0

39

-10

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

7 111

30 405,8

40

-5

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

9 911

29 154,1

41

-8

БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич

Калининградская обл.

6 444

27 966,5

42

+3

СЕРЕДЮК Илья Владимирович

Кемеровская обл.

9 653

27 946,3

43

-1

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

5 672

27 280,4

44

0

КУХАРУК Руслан Николаевич

Ханты-Мансийский АО

7 412

27 141,5

45

+3

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

6 787

26 417,0

46

+1

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

9 052

26 399,4

47

-6

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

7 231

26 126,9

48

+26

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

6 292

24 390,5

49

+7

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

7 111

22 808,4

50

-10

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

7 770

22 526,6

51

0

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

5 013

22 017,5

52

+9

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

3 834

21 019,2

53

-14

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

7 076

18 878,9

54

-16

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

4 842

18 710,7

55

-29

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

5 603

17 480,4

56

+3

ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович

Хабаровский край

6 484

17 342,1

57

-14

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

9 897

17 225,6

58

+8

КОТЮКОВ Михаил Михайлович

Красноярский край

5 471

17 155,5

59

+4

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

3 531

16 963,0

60

+20

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

3 328

16 529,3

61

+21

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

3 075

16 002,5

62

-2

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

4 653

15 514,7

63

-6

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

4 601

15 497,3

64

+9

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

4 120

15 043,6

65

-10

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 838

14 598,3

66

+9

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

3 380

14 241,6

67

0

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

8 134

13 986,8

68

-6

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

5 433

13 008,7

69

-20

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4 928

12 806,5

70

-20

ДРОНОВ Александр Валентинович

Новгородская обл.

3 420

12 713,9

71

-18

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 478

11 556,3

72

-4

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

2 458

11 512,4

73

+8

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

3 178

11 009,3

74

-10

ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич

Тамбовская обл.

5 487

10 923,1

75

-6

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

3 117

10 805,7

76

-5

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Коми

3 377

10 235,3

77

-1

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

5 267

10 008,1

78

0

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

2 359

9 821,4

79

-2

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

2 953

9 550,7

80

+3

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

3 155

9 064,7

81

-9

КОСТЮК Мария Федоровна

Еврейская автономная обл.

2 322

7 258,9

82

-12

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

2 853

6 695,2

83

+5

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Республика Тыва

1 492

6 561,1

84

0

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 675

6 253,2

85

-6

ТУРЧАК Андрей Анатольевич

Республика Алтай

1 747

6 168,9

86

0

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

2 982

6 110,3

87

-2

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

1 486

4 820,6

88

+1

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 963

2 830,8

89

-2

ГЕХТ Ирина Альфредовна

Ненецкий АО

1 037

2 775,4

