Медиарейтинг губернаторов в апреле 2026 года

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов в апреле 2026 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга — мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Последний, после «продолжительного отпуска» (вместо двух недель «отдыхал по рекомендации врачей» четыре) отправлен в отставку. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий «по собственному желанию».

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 35 925 456 964,6 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 20 706 279 202,4 3 0 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 21 486 188 861,5 4 +2 ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич Курская обл. 16 695 105 245,1 5 -1 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 14 484 73 284,6 6 -1 МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович Тульская обл. 12 652 71 126,4 7 +3 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 11 572 62 947,9 8 0 КОРОЛЕВ Виталий Геннадьевич Тверская обл. 11 438 41 057,0 9 -2 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 8 503 36 310,5 10 -1 АНОХИН Василий Николаевич Смоленская обл. 7 111 30 405,8 11 +1 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 6 787 26 417,0 12 +5 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 6 292 24 390,5 13 +1 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 7 111 22 808,4 14 -3 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 7 770 22 526,6 15 +3 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 3 328 16 529,3 16 -3 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 4 838 14 598,3 17 -2 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 5 433 13 008,7 18 -2 ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич Тамбовская обл. 5 487 10 923,1

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй Московский трамвайный диаметр Т2 «Новогиреево — Чертановская» и проехал в вагоне трамвая на автономном ходу, новый маршрут протяженностью 33 км стал самым длинным диаметральным трамвайным маршрутом в мире. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин совместно с министром обороны РФ Андреем Белоусовым посетил новое здание Военного комиссариата столицы и Единый пункт призыва города Москвы. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства станции «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро, первый участок новой ветки планируют открыть в 2026 году. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте строительства станции метро «Каспийская» на Бирюлевской линии. Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с генеральным директором — председателем правления «РЖД» Олегом Белозеровым открыл после реконструкции станцию «Москва-Сити» МЦД-1. Также мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству новых энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 «Мосэнерго» и сообщил, что завершить реализацию проектов планируется в 2028 году. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов обсудил реализацию программы благоустройства более 70 общественных пространств в регионе. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что около 500 тыс. детей смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Подмосковья, включая палаточные кемпинги и площадки на базе школ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за непогоды и сильного ветра аварийные и коммунальные службы были переведены на усиленный режим. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым дал старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта поликлиники №2 в Щелкове, которую планируют открыть осенью. В связи с наступлением теплой погоды важно обеспечить пожарную безопасность в лесах Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами округов.

Белгородскую область атаковали дроны, под удар попали Шебекинский и Белгородский округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников Грайворонский и Белгородский округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по коммерческому объекту в Белгороде. Вооруженные силы Украины, как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, атаковали в Грайворонском округе с помощью дрона автомобиль. Также СМИ обсуждали информацию о возможной смене Вячеслава Гладкова на должности губернатора Белгородской области.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Владимирской области Александра Авдеева (+5), губернатора Воронежской области Александра Гусева (+3) и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (+3).

Украинский беспилотник попал в двухквартирный жилой дом в Александровском районе Владимирской области, сообщил в канале в Maксе губернатор региона Александр Авдеев. Несколько БПЛА подавлены над Воронежем, фиксируются повреждения в строящемся доме, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

Главы регионов в апреле 2026 года: