Медиарейтинг губернаторов в апреле 2026 года
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов в апреле 2026 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга — мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Последний, после «продолжительного отпуска» (вместо двух недель «отдыхал по рекомендации врачей» четыре) отправлен в отставку. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий «по собственному желанию».
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
35 925
|
456 964,6
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
20 706
|
279 202,4
|
3
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
21 486
|
188 861,5
|
4
|
+2
|
ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич
|
Курская обл.
|
16 695
|
105 245,1
|
5
|
-1
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
14 484
|
73 284,6
|
6
|
-1
|
МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович
|
Тульская обл.
|
12 652
|
71 126,4
|
7
|
+3
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
11 572
|
62 947,9
|
8
|
0
|
КОРОЛЕВ Виталий Геннадьевич
|
Тверская обл.
|
11 438
|
41 057,0
|
9
|
-2
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
8 503
|
36 310,5
|
10
|
-1
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
7 111
|
30 405,8
|
11
|
+1
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
6 787
|
26 417,0
|
12
|
+5
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
6 292
|
24 390,5
|
13
|
+1
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
7 111
|
22 808,4
|
14
|
-3
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
7 770
|
22 526,6
|
15
|
+3
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
3 328
|
16 529,3
|
16
|
-3
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 838
|
14 598,3
|
17
|
-2
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
5 433
|
13 008,7
|
18
|
-2
|
ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич
|
Тамбовская обл.
|
5 487
|
10 923,1
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй Московский трамвайный диаметр Т2 «Новогиреево — Чертановская» и проехал в вагоне трамвая на автономном ходу, новый маршрут протяженностью 33 км стал самым длинным диаметральным трамвайным маршрутом в мире. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин совместно с министром обороны РФ Андреем Белоусовым посетил новое здание Военного комиссариата столицы и Единый пункт призыва города Москвы. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства станции «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро, первый участок новой ветки планируют открыть в 2026 году. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте строительства станции метро «Каспийская» на Бирюлевской линии. Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с генеральным директором — председателем правления «РЖД» Олегом Белозеровым открыл после реконструкции станцию «Москва-Сити» МЦД-1. Также мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству новых энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 «Мосэнерго» и сообщил, что завершить реализацию проектов планируется в 2028 году. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов обсудил реализацию программы благоустройства более 70 общественных пространств в регионе. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что около 500 тыс. детей смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Подмосковья, включая палаточные кемпинги и площадки на базе школ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за непогоды и сильного ветра аварийные и коммунальные службы были переведены на усиленный режим. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым дал старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта поликлиники №2 в Щелкове, которую планируют открыть осенью. В связи с наступлением теплой погоды важно обеспечить пожарную безопасность в лесах Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами округов.
Белгородскую область атаковали дроны, под удар попали Шебекинский и Белгородский округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников Грайворонский и Белгородский округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по коммерческому объекту в Белгороде. Вооруженные силы Украины, как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, атаковали в Грайворонском округе с помощью дрона автомобиль. Также СМИ обсуждали информацию о возможной смене Вячеслава Гладкова на должности губернатора Белгородской области.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Владимирской области Александра Авдеева (+5), губернатора Воронежской области Александра Гусева (+3) и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (+3).
Украинский беспилотник попал в двухквартирный жилой дом в Александровском районе Владимирской области, сообщил в канале в Maксе губернатор региона Александр Авдеев. Несколько БПЛА подавлены над Воронежем, фиксируются повреждения в строящемся доме, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.
Главы регионов в апреле 2026 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
35 925
|
456 964,6
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
20 706
|
279 202,4
|
3
|
+1
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
21 486
|
188 861,5
|
4
|
+10
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
23 878
|
165 855,1
|
5
|
-2
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
16 722
|
146 999,8
|
6
|
+10
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
17 963
|
130 683,6
|
7
|
+1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
16 141
|
110 367,8
|
8
|
+12
|
ФЕДОРИЩЕВ Вячеслав Андреевич
|
Самарская обл.
|
16 786
|
110 051,0
|
9
|
+1
|
ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич
|
Курская обл.
|
16 695
|
105 245,1
|
10
|
-4
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
16 132
|
102 945,9
|
11
|
0
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
9 375
|
96 605,4
|
12
|
+3
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
14 459
|
82 981,4
|
13
|
0
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
7 165
|
81 674,1
|
14
|
-2
|
СЛЮСАРЬ Юрий Борисович
|
Ростовская обл.
|
15 049
|
78 318,3
|
15
|
+4
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Свердловская обл.
|
14 568
|
77 747,1
|
16
|
-9
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
8 065
|
73 741,9
|
17
|
-12
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
14 484
|
73 284,6
|
18
|
0
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
10 342
|
71 972,0
|
19
|
-10
|
МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович
|
Тульская обл.
|
12 652
|
71 126,4
|
20
|
+2
|
ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич
|
Вологодская обл.
|
12 562
|
70 039,9
|
21
|
-4
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
11 719
|
68 281,3
|
22
|
+9
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
11 572
|
62 947,9
|
23
|
+35
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
7 814
|
53 460,0
|
24
|
+8
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
13 425
|
51 902,9
|
25
|
+40
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия — Алания
|
7 547
|
50 948,7
|
26
|
+11
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
11 015
|
48 992,3
|
27
|
-4
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
9 663
|
47 131,0
|
28
|
+24
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
9 792
|
46 207,2
|
29
|
-8
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
11 031
|
46 072,8
|
30
|
0
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
15 951
|
45 560,8
|
31
|
-7
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
10 992
|
42 927,6
|
32
|
-4
|
КОРОЛЕВ Виталий Геннадьевич
|
Тверская обл.
|
11 438
|
41 057,0
|
33
|
+13
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
9 159
|
37 962,1
|
34
|
-7
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
8 503
|
36 310,5
|
35
|
+19
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
4 103
|
35 588,5
|
36
|
0
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
11 902
|
34 733,1
|
37
|
-3
|
СОЛНЦЕВ Евгений Александрович
|
Оренбургская обл.
|
6 627
|
34 597,1
|
38
|
-13
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
6 278
|
31 672,0
|
39
|
-10
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
7 111
|
30 405,8
|
40
|
-5
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
9 911
|
29 154,1
|
41
|
-8
|
БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич
|
Калининградская обл.
|
6 444
|
27 966,5
|
42
|
+3
|
СЕРЕДЮК Илья Владимирович
|
Кемеровская обл.
|
9 653
|
27 946,3
|
43
|
-1
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
5 672
|
27 280,4
|
44
|
0
|
КУХАРУК Руслан Николаевич
|
Ханты-Мансийский АО
|
7 412
|
27 141,5
|
45
|
+3
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
6 787
|
26 417,0
|
46
|
+1
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
9 052
|
26 399,4
|
47
|
-6
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
7 231
|
26 126,9
|
48
|
+26
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
6 292
|
24 390,5
|
49
|
+7
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
7 111
|
22 808,4
|
50
|
-10
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
7 770
|
22 526,6
|
51
|
0
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
5 013
|
22 017,5
|
52
|
+9
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3 834
|
21 019,2
|
53
|
-14
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
7 076
|
18 878,9
|
54
|
-16
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
4 842
|
18 710,7
|
55
|
-29
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
5 603
|
17 480,4
|
56
|
+3
|
ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович
|
Хабаровский край
|
6 484
|
17 342,1
|
57
|
-14
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
9 897
|
17 225,6
|
58
|
+8
|
КОТЮКОВ Михаил Михайлович
|
Красноярский край
|
5 471
|
17 155,5
|
59
|
+4
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
3 531
|
16 963,0
|
60
|
+20
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
3 328
|
16 529,3
|
61
|
+21
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
3 075
|
16 002,5
|
62
|
-2
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
4 653
|
15 514,7
|
63
|
-6
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
4 601
|
15 497,3
|
64
|
+9
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
4 120
|
15 043,6
|
65
|
-10
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 838
|
14 598,3
|
66
|
+9
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
3 380
|
14 241,6
|
67
|
0
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
8 134
|
13 986,8
|
68
|
-6
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
5 433
|
13 008,7
|
69
|
-20
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 928
|
12 806,5
|
70
|
-20
|
ДРОНОВ Александр Валентинович
|
Новгородская обл.
|
3 420
|
12 713,9
|
71
|
-18
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 478
|
11 556,3
|
72
|
-4
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
2 458
|
11 512,4
|
73
|
+8
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
3 178
|
11 009,3
|
74
|
-10
|
ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич
|
Тамбовская обл.
|
5 487
|
10 923,1
|
75
|
-6
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
3 117
|
10 805,7
|
76
|
-5
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Коми
|
3 377
|
10 235,3
|
77
|
-1
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
5 267
|
10 008,1
|
78
|
0
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 359
|
9 821,4
|
79
|
-2
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
2 953
|
9 550,7
|
80
|
+3
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
3 155
|
9 064,7
|
81
|
-9
|
КОСТЮК Мария Федоровна
|
Еврейская автономная обл.
|
2 322
|
7 258,9
|
82
|
-12
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
2 853
|
6 695,2
|
83
|
+5
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Республика Тыва
|
1 492
|
6 561,1
|
84
|
0
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 675
|
6 253,2
|
85
|
-6
|
ТУРЧАК Андрей Анатольевич
|
Республика Алтай
|
1 747
|
6 168,9
|
86
|
0
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
2 982
|
6 110,3
|
87
|
-2
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
1 486
|
4 820,6
|
88
|
+1
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 963
|
2 830,8
|
89
|
-2
|
ГЕХТ Ирина Альфредовна
|
Ненецкий АО
|
1 037
|
2 775,4