Колумбия намерена уничтожить до 80 гиппопотамов — потомков животных из зоопарка Пабло Эскобара

Десятки одичавших толстокожих гигантов, доставшихся стране в наследство от наркобарона, будут убиты из-за угрозы местным видам и жителям деревень.

Власти Колумбии одобрили план по отстрелу десятков бегемотов — потомков животных, которых в 1980-х завёз в страну Пабло Эскобар. Одичавшие звери вытесняют местные виды и всё чаще угрожают жителям прибрежных деревень.

Министр окружающей среды Ирен Велес заявила, что решение принято, поскольку другие методы контроля популяции оказались слишком дорогими и неэффективными — включая стерилизацию животных и передачу их в зоопарки. По словам Велес, под действие меры попадут до 80 особей. Когда именно начнется охота, она не уточнила.

— Если мы этого не сделаем, мы просто не сможем контролировать популяцию, — сказала Велес. — Мы обязаны пойти на этот шаг, чтобы сохранить наши экосистемы.

Колумбия — единственная страна за пределами Африки, где существует дикая популяция бегемотов. Вся она происходит всего от четырех особей, которых Эскобар привёз в 1980-е для своего частного зверинца в «Асьенде Наполес» (Hacienda Nápoles) — гигантском поместье в долине реки Магдалена.

По оценке Национального университета Колумбии, в 2022 году по стране свободно бродило уже около 170 бегемотов.

В последнее время их стали замечать более чем в 100 километрах к северу от ранчо, где Эскобар изначально поселил этих водолюбивых гигантов.

Природоохранные ведомства утверждают, что огромные млекопитающие представляют опасность для крестьян, которые сталкиваются с ними на полях и в реках. Кроме того, они конкурируют за пищу и территорию с местными видами, такими как речной ламантин.

Несмотря на экологический ущерб, бегемоты превратились в туристическую достопримечательность: жители деревень вокруг «Асьенды Наполес» теперь водят туры «на бегемотов» и продают сувениры с их изображением.

Сами бегемоты — одна из главных приманок и в поместье Наполес, которое было конфисковано у картеля после смерти Эскобара. Сегодня там работает тематический парк с бассейнами, водными горками и зоопарком, где содержатся и другие африканские виды.

Колумбийские зоозащитники давно выступают против убийства бегемотов. Они настаивают, что животные имеют право на жизнь, и что решать проблему насилием — плохой пример для страны, пережившей десятилетия внутреннего вооруженного конфликта.

Сенатор и активистка Андреа Падилья, одна из авторов закона о запрете корриды в Колумбии, назвала план «жестоким» решением и обвинила чиновников в том, что они выбирают самый простой путь.

— Убийства и бойни никогда не будут приемлемы, — написала Падилья в X (бывшем Twitter). — Это здоровые существа, которые стали жертвами халатности» государственных структур.

За последние 12 лет, при трёх разных правительствах, Колумбия пыталась стерилизовать часть бегемотов, чтобы сдержать их рост. Но эти программы были точечными — поймать опасное трёхтонное животное и провести ему операцию стоит десятки тысяч долларов.

Вернуть колумбийских бегемотов в Африку тоже невозможно: из-за крайне узкого генофонда (все они — близкие родственники) и риска занести чужеродные болезни, их никто не примет.

Дополнения, примечания и контекст:

Откуда взялись «кокаиновые бегемоты» — это не метафора. В 1981 году Эскобар завез в «Асьенду Наполес» для своего личного сафари-парка 1 самца и 3 самок. После его гибели в 1993-м поместье разграбили, а бегемотов просто… оставили в прудах. В африканской саванне их сдерживают засухи, хищники и болезни. В тёплой, полноводной Магдалене — рай: нет врагов, еда круглый год. В итоге в Колумбии самки рожают не раз в 2-3 года, как в Африке, а почти ежегодно. Учёные прогнозируют: без вмешательства к 2035 году их будет больше 1000. Pablo Escobar (1949–1993) — колумбийский наркобарон, лидер Медельинского картеля. Для контекста можно добавить: «Пабло Эскобар (1949–1993) — колумбийский наркоторговец, главарь Медельинского картеля, убитый в 1993 году». Почему это не «милые бегемотики», а экологическая катастрофа — бегемот, это самый опасный зверь Африки (убивает до 500 человек в год). В Колумбии уже были нападения на рыбаков и фермеров. Экологически — это 3-тонная газонокосилка: один взрослый съедает 40 кг травы в сутки. Их помёт меняет химию воды, вызывая цветение токсичных водорослей, от которого гибнет рыба. Прямые конкуренты — исчезающие западно-индийские ламантины и капибары. Про «cull» и этику — Английское to cull — это бюрократический эвфемизм для «санитарного отстрела». Именно он вызывает ярость. В 2021 году американский суд в Цинциннати совершил прецедент: признал колумбийских бегемотов «заинтересованными лицами» (legal persons), чтобы зоозащитники могли подавать иски от их имени. А в 2022 году Колумбия официально объявила их инвазивным видом — это и открыло дорогу к отстрелу. Отметим, в 2023 году, когда обсуждался этот план, министром окружающей среды была Сусана Мухамад. Ирен Велес в то время возглавляла министерство энергетики. Но план «стерилизация + переселение + этическая эвтаназия» был реально представлен в ноябре 2023 года.

Есть ли альтернативы убийству? Да, но они очень дорогие:

Химическая кастрация: укол GonaCon стоит ~$500, но животное всё равно нужно найти, обездвижить дротиком (риск для ветеринара огромен).

укол GonaCon стоит ~$500, но животное всё равно нужно найти, обездвижить дротиком (риск для ветеринара огромен). Переселение: в 2023 Мексика (эко-парк Ostok) и Индия (зоопарк Anant Ambani в Джамнагаре) согласились принять 70 бегемотов. Стоимость перевозки одного — около $50 000. Именно поэтому за 12 лет удалось стерилизовать меньше 20 особей.

Что посмотреть и почитать по теме: