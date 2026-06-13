Эпоха триллионеров — SpaceX совершила крупнейший в истории дебют на бирже, сделав Илона Маска богатейшим человеком планеты

Первичное публичное размещение акций аэрокосмического и ИИ-гиганта превратило Маска в первого в мире триллионера на фоне взрывного роста котировок.

В пятницу компания SpaceX вписала своё имя в историю, совершив самое масштабное в истории первичное публичное размещение акций (IPO) после почти четверти века пребывания в статусе частного бизнеса. Торги на бирже стартовали около полудня с отметки $150 за акцию. Котировки мгновенно продемонстрировали двузначный рост, взвинтив капитализацию компании выше $2 трлн — на этом уровне она и удерживалась вплоть до закрытия рынка. Историческое IPO вывело генерального директора SpaceX Илона Маска в абсолютно новую финансовую лигу, сделав его первым в мире триллионером.

— Конечно, трудно поверить, что маленькая компания, начинавшая свой путь в скромном ангаре в Эль-Сегундо, сегодня выходит на биржу с крупнейшим IPO в истории, — заявил Маск, выступая в пятницу утром в штаб-квартире SpaceX. Он вновь напомнил о глобальной миссии компании — «сделать человечество мультипланетарным видом» и «превратить научную фантастику в реальность».

Топ-менеджеры компании дали старт торгам, ударив в биржевой колокол под звуки легендарного хита Элтона Джона «Rocket Man», разносившегося по торговому залу биржи Nasdaq в Нью-Йорке.

— Сегодня мы снова творим историю. Впрочем, переписывать историю для нас — привычное дело, — заявила прямо из здания биржи президент SpaceX Гвинн Шотвелл. Она также сообщила, что буквально этим же утром с космодрома на мысе Канаверал во Флориде успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 29 спутников Starlink.

Официальные торги акциями SpaceX открылись на отметке $150, что существенно превысило предварительную цену спроса (премаркет) в $135. На протяжении всего первого торгового дня ценные бумаги компании стремительно росли, достигая в пике $176 за акцию. К моменту закрытия сессии котировки зафиксировались на уровне $160 — это более чем на 19% выше цены открытия. Таким образом, рыночная стоимость SpaceX достигла беспрецедентных $2,1 трлн.

Поскольку основатель SpaceX Илон Маск является мажоритарным акционером и владеет огромным пакетом акций, инвесторский ажиотаж, подтвердивший эту астрономическую оценку, официально принёс ему статус первого в истории долларового триллионера. Журнал Forbes оценил его чистый капитал по итогам торгов в $1,1 трлн. Напомним, что магнат также возглавляет компанию Tesla (чья капитализация составляет $1,2 трлн), а его доля в этом производителе электромобилей оценивается примерно в $300 млрд.

Грандиозный выход SpaceX на биржу происходит в год, который, по прогнозам экспертов, станет бенефисом для компаний из сферы искусственного интеллекта. Ракетный гигант вошёл в этот клуб после поглощения xAI — ИИ-стартапа Маска. Его главные конкуренты, OpenAI и Anthropic, также подали заявки на проведение IPO в текущем году. Ожидается, что они привлекут рекордные суммы при оценке бизнеса около $1 трлн, что окончательно переориентирует американский фондовый рынок в сторону ИИ-индустрии.

Сам Маск неоднократно подчеркивал, что главная цель вывода SpaceX на биржу и привлечения миллиардов долларов — это получение капитала, необходимого для глубокого освоения космоса и создания человеческих колоний на других планетах.

— Наша миссия — создать системы и технологии, необходимые для того, чтобы сделать жизнь мультипланетарной, познать истинную природу Вселенной и донести свет сознания до далеких звезд, — говорится в инвестиционном проспекте SpaceX.

Сегодня SpaceX представляет собой огромный конгломерат, объединивший сразу несколько направлений бизнеса Маска: производство спутников и провайдер спутникового интернета Starlink, нейросетевой стартап xAI, социальную платформу X (бывший Twitter) и непосредственно ракетно-космическое подразделение SpaceX.

Несмотря на колоссальные масштабы, конгломерат пока не приносит прибыли. В прошлом году выручка SpaceX составила $18,7 млрд, при этом операционный убыток достиг $4,3 млрд. Для сравнения, доход соцсети Meta за тот же период превысил $200 млрд, а чистая прибыль составила более $600 млрд.

Долгожданное IPO SpaceX проходило на весьма нестандартных условиях. Вместо того чтобы предложить инвесторам традиционный ценовой коридор (диапазон стоимости акций), компания выставила ультимативную цену в $135 за акцию еще до начала торгов по принципу «бери или уходи». Соответственно, объем заявок формировался исключительно на основе слепой веры инвесторов в этот ценник, а не под под влиянием гибкого рыночного спроса. По имеющимся данным, SpaceX прекратила прием заявок от инвесторов еще в среду.

Ранее на этой неделе ведущие деловые СМИ сообщали, что спрос со стороны инвесторов превысил предложение (переподписка) почти в четыре раза. Это означало, что запланированные SpaceX к привлечению $75 млрд могли легко превратиться в $250 млрд инвестиций. Ситуация вызвала резкое недовольство сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Она официально призвала Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложить IPO компании из-за потенциально «недостоверной или вводящей в заблуждение финансовой отчетности и оценки активов».

Выход SpaceX на Уолл-стрит заставил рыночных аналитиков насторожиться. Наряду с хронической убыточностью, эксперты указывают на риски столь высокой оценки компании, которая буквально сжигает миллиарды на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта (в частности, xAI тратит огромные средства на дата-центры). К тому же управление бизнесом фактически сосредоточено в руках одного человека: Маск контролирует около 85% голосующих акций SpaceX, что делает этот актив потенциально очень волатильным и непредсказуемым.

Кроме того, дебют компании на бирже может усилить её влияние на всю мировую финансовую систему. По имеющимся данным, акции SpaceX будут включены в состав индексных фондов в кратчайшие сроки после IPO (значительно быстрее, чем это происходит с большинством других компаний), хотя, что примечательно, пока не войдут в индекс S&P 500. Поскольку в таких фондах хранятся пенсионные накопления миллионов обычных граждан, рядовые вкладчики могут невольно оказаться заложниками колоссальных финансовых рисков в случае резкого обвала котировок SpaceX.

Впрочем, для рядовых сотрудников SpaceX эта бьющая рекорды капитализация означает мгновенное и баснословное обогащение. По данным The New York Times, благодаря IPO более 4 400 действующих и бывших работников компании станут долларовыми миллионерами, причем 400 из них получат на свои счета от $100 млн и более.

Габриэль Зукман, французский экономист, специализирующийся на проблемах сверхбогатства, предупреждает: консолидация капитала в результате IPO таких гигантов, как SpaceX, OpenAI и Anthropic, может иметь глубокие последствия для экономики и общества, подобных которым мир не видел со времен прошлого века.

— В демократическом обществе существует фундаментальное противоречие между концентрацией экстремального богатства в одних руках и самой возможностью нормального функционирования демократии, — отмечает Зукман. — После Второй мировой войны казалось, что олигархическое сверхбогатство осталось в прошлом. Но сегодня ИИ-бум штампует миллиардеров каждый день, и на наших глазах рождаются первые в истории триллионеры.

Примечания:

IPO (Initial Public Offering) — Первичное публичное размещение акций. Процесс, когда частная компания впервые начинает продавать свои акции широкому кругу лиц на бирже (становится «публичной»). Double digit percentage (Двузначный процент) — Это означает рост цены акций более чем на 10% в первые же часы (в тексте указано, что акция взлетела со $150 до максимума в $176, то есть рост составил более 17%). Оценка/Капитализация в $2.1tn — Рыночная капитализация (стоимость всех акций компании). Число $2.1 trillion на русский язык переводится как 2,1 триллиона (в американской системе счисления trillion равен нашему триллиону, 10¹²). Условия «Accept-it-or-leave-it» (Бери или уходи) — Крайне редкая для IPO практика. Обычно банки-андеррайтеры формируют диапазон цен (например, $110–$130), чтобы прощупать спрос инвесторов. Маск же продиктовал жесткие условия: «Цена $135. Не нравится — не покупайте». Тот факт, что это сработало, говорит о колоссальном (даже слепом) кредите доверия инвесторов. Oversubscribed (Переподписка) — Ситуация, когда спрос на акции со стороны инвесторов многократно превышает объем, который компания готова продать. Переподписка в 4 раза — показатель экстремального ажиотажа. Голосующие акции (Voting shares) — Акции, дающие право голоса на собрании акционеров. У Маска 85% голосующих акций. Это значит, что даже если сторонние инвесторы купят 50% компании в денежном эквиваленте, они никак не смогут повлиять на решения Маска. Он сохраняет абсолютную диктатуру в компании. Индексные фонды (Index Funds) — Инвестиционные фонды, которые автоматически скупают акции компаний, входящих в определенный индекс (например, Nasdaq или аналогичные). Опасность заключается в том, что пенсионные фонды купят акции SpaceX «на автомате», и если у Маска что-то пойдет не так, пострадают пенсии обычных американцев.

Выводы: