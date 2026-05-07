«Живой» пластик умеет саморазрушаться по команде

Американские ученые создали гибридное вещество на основе поликапролактона и бактерий вида Bacillus subtilis, которые были специально модернизированы на генном уровне. Этот компаунд получил условное название «живой пластик», так как обладает всеми свойствами пластика, но при определенных условиях микроорганизмы в его структуре активируются. И начинают разрушать вещество изнутри для его полной и безопасной утилизации.

Идея в том, чтобы разрушать по команде длинные цепочки полимеров при помощи ферментов, которые вырабатывают микроорганизмы. Один фермент действует как измельчитель, разрезая длинные полимерные цепи на более мелкие, в то время как другой медленно расщепляет эти части на мономерные строительные блоки. Это позволяет не только уничтожить исходный полимер, но и избежать образования микропластика – наиболее опасной формы загрязнения окружающей среды остатками пластмасс.

Изначально споры бактерий заключены в капсулы из поликапролактона для защиты. При нагреве до 50 градусов Цельсия и добавления питательной смеси они «просыпаются» и начинают вырабатывать ферменты. Полное уничтожение исходного материала занимает до двух недель, но видимые результаты наблюдаются уже через 6 дней. Теперь ученые работают над иными видами активации микробов, в частности, при помощи обычной воды – чтобы пластик начал самоуничтожаться уже просто при попадании в мировой океан, где его скапливается больше всего.Источник — ACS