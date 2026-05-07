 

«Живой» пластик умеет саморазрушаться по команде

07.05.2026, 18:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Американские ученые создали гибридное вещество на основе поликапролактона и бактерий вида Bacillus subtilis, которые были специально модернизированы на генном уровне. Этот компаунд получил условное название «живой пластик», так как обладает всеми свойствами пластика, но при определенных условиях микроорганизмы в его структуре активируются. И начинают разрушать вещество изнутри для его полной и безопасной утилизации.

Идея в том, чтобы разрушать по команде длинные цепочки полимеров при помощи ферментов, которые вырабатывают микроорганизмы. Один фермент действует как измельчитель, разрезая длинные полимерные цепи на более мелкие, в то время как другой медленно расщепляет эти части на мономерные строительные блоки. Это позволяет не только уничтожить исходный полимер, но и избежать образования микропластика – наиболее опасной формы загрязнения окружающей среды остатками пластмасс.

Изначально споры бактерий заключены в капсулы из поликапролактона для защиты. При нагреве до 50 градусов Цельсия и добавления питательной смеси они «просыпаются» и начинают вырабатывать ферменты. Полное уничтожение исходного материала занимает до двух недель, но видимые результаты наблюдаются уже через 6 дней. Теперь ученые работают над иными видами активации микробов, в частности, при помощи обычной воды – чтобы пластик начал самоуничтожаться уже просто при попадании в мировой океан, где его скапливается больше всего.Источник &#8212 ACS

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

07.05 / Магнитный бойлер согреет воду даже без электричества

07.05 / Жители Дальнего Востока массово скупают северокорейские SIM-карты

07.05 / Жители Британии бронзового века добывали медную руду с помощью костяных орудий

07.05 / Новый вид длинношеих динозавров открыли в Бразилии при строительстве железнодорожного терминала

07.05 / Россиян будут штрафовать за обезличивание отечественной продукции и критику её качества

07.05 / Исследователи запустили объемные спиновые волны с помощью лазерных импульсов

07.05 / Вспышку хантавируса на круизном лайнере вызвал штамм, передающийся от человека к человеку

07.05 / С корабля, на котором произошла вспышка хантанавируса, эвакуированы еще три человека

07.05 / Букмекеров обяжут перечислять десятую долю своих доходов РПЦ на восстановление храмов, уничтоженных большевиками

07.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1534-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике