Захарова призвала иностранных дипломатов покинуть Киев в связи с возможным российским ударом

Пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвал сотрудников дипломатических миссий и представительств международных организаций покинуть Киев в связи с возможностью российского удара по столице Украины. По ее словам, соответствующая нота была направлена в расположенные в Украине дипломатические миссии еще 4 мая.

Чиновница сообщила, что, если Украина нарушит перемирие в честь Дня победы, российские вооруженные силы могут нанести по Киеву массированный удар. Она обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он угрожал сорвать День Победы в Москве, – несмотря на то, что Зеленский говорил только о страхе РФ перед таким сценарием.

Напомним: 4 мая министерство обороны РФ сообщило, что, в соответствии с решением главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина, 8-9 мая 2026 года объявляется перемирие в ознаменование Дня победы. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – говорится в заявлении.

«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева… Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – говорилось в заявлении.

Вечером того же дня Зеленский сообщил, что Украина объявляет о введении режима тишины, начиная с 12 часов ночи между 5 и 6 мая. «Мы считаем, что человеческая жизнь гораздо ценнее, чем празднование той или иной годовщины», – заявил он, обещав, что Украина будет действовать зеркально – в зависимости от российских действий. После наступления этой даты Москва удары не прекратила.