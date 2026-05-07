 

Захарова призвала иностранных дипломатов покинуть Киев в связи с возможным российским ударом

07.05.2026, 10:34, Разное
  Поддержать в Patreon

Пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвал сотрудников дипломатических миссий и представительств международных организаций покинуть Киев в связи с возможностью российского удара по столице Украины. По ее словам, соответствующая нота была направлена в расположенные в Украине дипломатические миссии еще 4 мая.

Чиновница сообщила, что, если Украина нарушит перемирие в честь Дня победы, российские вооруженные силы могут нанести по Киеву массированный удар. Она обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он угрожал сорвать День Победы в Москве, – несмотря на то, что Зеленский говорил только о страхе РФ перед таким сценарием.

Напомним: 4 мая министерство обороны РФ сообщило, что, в соответствии с решением главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина, 8-9 мая 2026 года объявляется перемирие в ознаменование Дня победы. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – говорится в заявлении.

«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева… Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – говорилось в заявлении.

Вечером того же дня Зеленский сообщил, что Украина объявляет о введении режима тишины, начиная с 12 часов ночи между 5 и 6 мая. «Мы считаем, что человеческая жизнь гораздо ценнее, чем празднование той или иной годовщины», – заявил он, обещав, что Украина будет действовать зеркально – в зависимости от российских действий. После наступления этой даты Москва удары не прекратила.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

07.05 / AltoVolo испытала в воздухе прототип скоростного электрического аэротакси

07.05 / Мотивирующие посты о тренировках ухудшили психическое здоровье

07.05 / Местные выборы в Великобритании — будущее Стармера под вопросом

07.05 / Билингвы быстрее распознавали эмоциональную окраску слов на родном языке, но погружение сокращало разрыв

07.05 / В ризнице храма Христа Спасителя замироточил портрет Феликса Дзержинского

07.05 / Энергия скольжения помогла точнее отличать гибкие органические кристаллы от хрупких

07.05 / Под рукотворным островом на шотландском озере нашли деревянную платформу старше Стоунхенджа

07.05 / Удары по голове американских футболистов изменили их микробиом

07.05 / Мамдани — «Ярмарка продажи недвижимости в поселениях – нарушение международного права»

07.05 / На Красной площади раздавили бульдозером 30 тысяч телефонов с установленным VPN

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике