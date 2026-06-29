Вводится запрет публичной демонстрации цен на топливо

Правительство Российской Федерации утвердило постановление о введении ограничений на публичную демонстрацию цен на моторное топливо на автозаправочных станциях. Мера, вступающая в силу с 1 июля 2026 года, направлена на «сдерживание инфляционных ожиданий, минимизацию панических настроений и предотвращение массового распространения фото- и видеоматериалов, фиксирующих рост стоимости бензина». Согласно документу, АЗС обязаны организовать отпуск топлива таким образом, чтобы информация о цене была доступна не более чем одному потребителю в единицу времени.

«Ценовая информация – это чувствительные данные, которые при неконтролируемом распространении могут дестабилизировать рынок, – пояснил заместитель министра энергетики Павел Сорокин. – Если гражданин видит цену на стеле издалека, он может сделать скриншот, отправить его в чат, и это запустит цепную реакцию спекулятивных ожиданий. Мы разрываем эту цепь на физическом уровне. Автолюбитель получает цену в момент, когда уже принял решение, что исключает эмоциональную реакцию и распространение паники».

Ознакомиться с актуальной стоимостью отпущенного топлива потребитель сможет после внесения предоплаты: цена будет напечатана в чеке, который формируется только после завершения транзакции. Большинство владельцев АЗС поддержали инициативу, отметив, что «персонализация ценового контакта» снизит нагрузку на кассиров и уменьшит количество конфликтов с клиентами, позволяя назначать каждому клиенту персональную цену в зависимости от возраста покупателя, времени суток, цвета и модели транспортного средства, а также количества выкупаемого топлива, на подобие того как это уже делают маркетплейсы и сервисы доставки.

Дополнительно запрещается публичная индикация вида топлива (АИ-92, АИ-95, ДТ) и размещение географических меток АЗС на навигационных картах и в мобильных приложениях. Персонал станций после демонтажа вывесок «АЗС» будет выполнять функции «дорожных консультантов»: сотрудники в светоотражающих жилетах будут работать на обочине зазывалами, жестами приглашая водителей на территорию, однако устное озвучивание цен категорически запрещено под угрозой штрафа по статье 14.6 КоАП РФ.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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