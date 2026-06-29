Азербайджан призвал Израиль отказаться от признания геноцида армян

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало правительство Израиля пересмотреть решение о признании геноцида армян в Османской империи. В заявлении используется термин «события 1915 года».

«Искажение исторических фактов, связанных с событиями 1915 года, превращение сложных исторических процессов в предмет политических решений, далеких от правовых и научных основ, является недопустимым», – заявляет официальный Баку.

Согласно заявлению, подобные шаги служат не примирению и взаимопониманию, а дальнейшему углублению существующих противоречий и препятствуют усилиям по достижению устойчивого мира и примирения в регионе.

«Мы призываем правительство Израиля пересмотреть принятое решение. Азербайджан и впредь будет последовательно придерживаться своей позиции в целях защиты исторической правды, уважения принципов международного права и содействия устойчивому миру в регионе», – отмечает МИД.

Азербайджан – ключевой союзник Израиля в кавказском регионе, граничащий с Ираном. Так же, как и Турция, он не признает геноцида армян Османской империей. Заявление официального Баку было ожидаемым.

В воскресенье, 28 июня, правительство Израиля единогласно одобрило предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о признании геноцида армян. На заседании правительства Саар заявил: «Никогда не поздно поступить правильно».

В резолюции правительства говорится, что на основании морального и исторического долга Израиль признаёт геноцид, совершенный против армянского народа на закате существования Османской империи. В предложении также устанавливается, что необходимо осудить отрицание, минимизацию или искажение исторической правды об этих событиях.

В пояснительной записке МИД Израиля отмечалось, что геноцид армян начался в апреле 1915 года с арестов, депортации и уничтожения сотен представителей армянской интеллигенции, лидеров и образованных людей в Константинополе. После уничтожения руководства общины османские власти перешли к систематическому уничтожению населения. Мужчин мобилизовывали на принудительные работы и убивали. Женщин, детей и стариков изгоняли из домов и отправляли в долгие марши смерти в направлении сирийской пустыни, в ходе которых они подвергались массовым убийствам, изнасилованиям, намеренному голоду и обезвоживанию, что привело к гибели около 1,5 миллиона человек и уничтожению многотысячелетнего культурного и исторического наследия в регионе Анатолии.

Несмотря на обширную и однозначную историческую документацию, геноцид армян по сей день остаётся объектом институционализированной кампании отрицания и минимизации, включая манипулятивное переписывание учебников истории, главным образом со стороны Турции. На сегодняшний день 32 страны признали геноцид армян.

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