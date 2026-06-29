 

Уточнено число погибших в результате ударов Пакистана по целям на востоке Афганистана

29.06.2026, 9:00, Разное
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Представители «Талибана», контролирующего Афганистан, сообщили, что число погибших в результате пакистанских ударов по восточным провинциям страны выросло до 38 человек, еще 163 человека получили ранения.

Министр информации Пакистана заявил, что удары были направлены прежде всего против объектов пакистанского крыла «Талибана» – группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» – и что в результате «точечных ударов» были уничтожены три цели.

Исламабад обвиняет боевиков «Техрик-е Талибан Пакистан» в использовании территории Афганистана для подготовки нападений на пакистанские силы безопасности. Кабул, находящийся под контролем афганского «Талибана», эти обвинения отвергает и заявляет, что удары Пакистана приводят к жертвам среди гражданского населения.

В последние месяцы напряженность на афгано-пакистанской границе резко выросла. Пакистанские власти заявляют о росте числа атак со стороны боевиков, базирующихся в Афганистане, тогда как власти в Кабуле обвиняют Исламабад в нарушении суверенитета страны.


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