 

Полгода запрета не помогли. Австралия ужесточает санкции за доступ подростков к соцсетям

29.06.2026, 7:00, Разное
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Правительство Австралии объявило об удвоении максимального штрафа для технологических компаний, нарушающих введенный страной запрет на использование социальных сетей детьми до 16 лет, до 99 миллионов австралийских долларов.

Правительство также расширит полномочия регулятора и позволит ему требовать от компаний-владельцев социальных платформ предоставлять доказательства мер, которые те принимают для того, чтобы не допустить открытие детьми и подростками учетных записей на их платформах.

Правительство вновь подчеркнуло, что регулятор расследует подозрения в несоблюдении запрета пятью платформами – Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat и TikTok.

Полгода назад Австралия первой в мире ввела запрет на использование социальных сетей лицами 16 лет и младше. С момента вступления запрета в силу более 5 миллионов учетных записей были заблокированы или ограничены. Однако через полгода после вступления запрета в силу выяснилось, дети легко обходят механизмы проверки возраста, которые начали применять компании.

Исследование, опубликованное на прошлой неделе в журнале British Medical Journal, в котором приняли участие 408 подростков, показало, что 85% австралийцев в возрасте 12–15 лет продолжали пользоваться социальными сетями через три месяца после вступления запрета в силу. Согласно исследованию, двум третям несовершеннолетних пользователей удалось войти в соцсети после того, как они заявили, что им больше 16 лет, либо загрузили селфи, которое платформа распознала как принадлежащее человеку старше 16 лет.


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