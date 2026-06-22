 

ВСУ нанесли удары по Воронежу и Центру космической связи под Москвой

22.06.2026, 14:15, Разное
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Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что 22 июня был нанесен удар по распложенному в Воронеже заводу, производящем электронные компоненты для российских ракет. Использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.

Среди продукции предприятия – элементы для блоков крылатых ракет Х-101, полупроводниковые матрицы для бортовых цифровых вычислительных машин БЦВМ «Заря-61М» в составе крылатых ракет 9М727 ОТРК «Искандер-К», электронные компоненты для телевизионных каналов боевых машин ЗРГК «Панцирь-С1».

Как пишет «Украинская правда», целью атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов. «Уничтожение производственных мощностей объекта значительно ухудшит способность РФ производить новые ракеты», – заявил представитель генерального штаба.

Удары были также нанесены по Центру космической связи «Дубна» в Московской области. Он обеспечивает работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания. Сообщается о масштабном задымлении.


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