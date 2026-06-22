Стрельба недалеко от кошерного ресторана в Монреале

Канадские СМИ сообщают как минимум об одном погибшем в результате стрельбы в районе Кот-де-Неж в Монреале, недалеко от отеля Hilton и кошерного ресторана.

По данным Le Journal de Montréal, погиб полицейский, получивший огнестрельное ранение при перестрелке с преступником, которого власти описали как «вооруженного и опасного».

Инцидент произошел в одном из крупнейших еврейских районов города.

По предварительным данным, стрельба началась у отеля Hilton, пули попали в здание напротив. В разгар событий жителям Монреаля разослали на телефоны экстренное оповещение с призывом избегать района, оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.

Свидетели рассказали, что слышали несколько десятков выстрелов.

На время полицейской операции была перекрыта в обоих направлениях автомагистраль Декари, а поезда метро перестали останавливаться на станции «Намюр».

Как считает Le Journal de Montréal со ссылкой на свои источники, следствие в качестве основной рассматривает версию о заранее подготовленной засаде с целью заманить полицейских на место. По данным издания, подозреваемый перед стрельбой составил манифест, который якобы был разослан в различные СМИ.

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Ряд еврейских изданий сообщает, что целью могли быть еврейские заведения, однако официального подтверждения этой версии пока нет.

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