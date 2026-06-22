Названы имена израильтян, погибших при крушении самолета в США

Стали известны имена трех граждан Израиля, которые погибли в ночь на 21 июня при крушении в штате Мэриленд, примерно в 30 км к востоку от Вашингтона, легкомоторного самолета, летевшего из Нью-Джерси. Это Йоав Бомринд из Зихрон-Яакова, Давид Рабинович из Хайфы и житель Торонто Элад Нейдик.

Незадолго до полуночи диспетчеры получили автоматическое уведомление о крушении с iPhone одного из погибших. На место были направлены крупные силы полиции, пожарных и спасателей. Обломки и тела пилота и двух пассажиров были обнаружены лишь рано утром в лесистой местности за жилым комплексом и детской площадкой в Боуи.

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