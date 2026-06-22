Израильские СМИ назвали имя мужчины, убитого в Монреале

В результате стрельбы в районе Кот-де-Неж в Монреале погибли два человека: сотрудник полиции и прохожий. По информации израильских СМИ, жертвой этого нападения стал житель Монреаля Михаэль Моше Мизрахи.

Израильские СМИ отмечают, что инцидент произошел в квартале, в котором находятся еврейские учреждения и живет немало евреев. В нескольких десятках метров от места происшествия находятся кошерный ресторан, супермаркет и «Бейт-ХАБАД».

По предварительным данным, злоумышленник открыл стрельбу с крыши отеля Hilton, пули попали в здание напротив. В разгар событий жителям Монреаля разослали на телефоны экстренное оповещение с призывом избегать района, оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.

Свидетели рассказали, что слышали несколько десятков выстрелов.

На время полицейской операции была перекрыта в обоих направлениях автомагистраль Декари, а поезда метро перестали останавливаться на станции «Намюр».

Спустя примерно час после первых выстрелов полиция сообщила, что преступник застрелен. На пресс-конференции начальник Департамента полиции Монреаля позднее сообщил, что нет данных, свидетельствующих о том, что у стрелка был сообщник.

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Ряд еврейских изданий сообщает, что целью могли быть еврейские заведения, однако официального подтверждения этой версии пока нет.

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