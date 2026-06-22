 

Израильские СМИ назвали имя мужчины, убитого в Монреале

22.06.2026, 22:45, Разное
  Поддержать в Patreon

В результате стрельбы в районе Кот-де-Неж в Монреале погибли два человека: сотрудник полиции и прохожий. По информации израильских СМИ, жертвой этого нападения стал житель Монреаля Михаэль Моше Мизрахи.

Израильские СМИ отмечают, что инцидент произошел в квартале, в котором находятся еврейские учреждения и живет немало евреев. В нескольких десятках метров от места происшествия находятся кошерный ресторан, супермаркет и «Бейт-ХАБАД».

По предварительным данным, злоумышленник открыл стрельбу с крыши отеля Hilton, пули попали в здание напротив. В разгар событий жителям Монреаля разослали на телефоны экстренное оповещение с призывом избегать района, оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.

Свидетели рассказали, что слышали несколько десятков выстрелов.

На время полицейской операции была перекрыта в обоих направлениях автомагистраль Декари, а поезда метро перестали останавливаться на станции «Намюр».

Спустя примерно час после первых выстрелов полиция сообщила, что преступник застрелен. На пресс-конференции начальник Департамента полиции Монреаля позднее сообщил, что нет данных, свидетельствующих о том, что у стрелка был сообщник.

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Ряд еврейских изданий сообщает, что целью могли быть еврейские заведения, однако официального подтверждения этой версии пока нет.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.06 / Стрельба недалеко от кошерного ресторана в Монреале

22.06 / СМИ: стажёра AFP выбросили в окно, когда он пришёл с очередной новостью про Ормузский пролив

22.06 / Прыгающий ген впервые поймали за «переездом» между видами

22.06 / Диплом бакалавра приравняют к средне-специальному образованию

22.06 / Археогенетики нашли в Тоскане сорт белого винограда, который этруски и римляне выращивали 300 лет подряд

22.06 / Франция отменяет мероприятия и ограничивает потребление алкоголя из-за сильной жары

22.06 / Ультразвук позволил улучшить качество нефти прямо на месторождении

22.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1580-й день войны

22.06 / Главная ошибка Вашингтона: почему США не смогли победить Иран?

22.06 / Названы имена израильтян, погибших при крушении самолета в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике