 

СМИ: стажёра AFP выбросили в окно, когда он пришёл с очередной новостью про Ормузский пролив

22.06.2026, 18:04, Разное
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Работники международного информационного агентства l’Agence France-Presse (AFP) выбросили из окна 4 этажа офиса 22-летнего стажёра, который принёс очередное сообщение об Ормузском проливе.

Инцидент произошёл на утренней планёрке. Никто из присутствовавших впоследствии не вспомнил, о чём именно объявил стажёр, поскольку новости об американско-иранском конфликте уже давно «подсознательно игнорируются» из-за их малозначительности, однообразности и повторяемости. На несколько секунд в помещении воцарилась тишина, а затем молодой человек вылетел из окна.

«Главный редактор неоднократно предупреждал, что те, кто не могут найти достойный инфоповод и предлагают освещать всякую чушь, окажутся за бортом. Некоторые восприняли его слова несколько буквально. Всё дело здесь в том, что французы более чувствительны и скандальны. А вот в Reuters за такое просто ломают пальцы», – пояснил источник.

Несмотря на то, что стажёр приземлился головой на закрытый мусорный контейнер, он не пострадал и уже через несколько минут вернулся к рабочим обязанностям, добавил собеседник.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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