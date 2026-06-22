Диплом бакалавра приравняют к средне-специальному образованию

Минобрнауки утвердило дорожную карту, согласно которой все дипломы бакалавров в течение трёх лет автоматически переквалифицируют в свидетельства о среднем профессиональном образовании. Это сделано для того, чтобы избавиться от «излишней академичности» и вернуть ценность рабочим специальностям. Магистры пока сохраняют статус, но им тоже советуют не задирать нос.

Новшество коснётся двух миллионов человек – теперь они смогут официально работать слесарями или лаборантами без переучивания. Вузам велели заменить дипломные работы на практические поделки, а философию – на технику безопасности. Гуманитарии приравнены к выпускникам ПТУ, что, по заверению чиновников, сделает их ближе к народу.

«Болонская система была красивой игрушкой, но нам нужны не бакалавры, а люди с руками, – заявил замглавы ведомства. – Пусть каждый теперь пишет в резюме «средне-специальное» – это звучит по-рабочему, по-нашему. Европа нам не указ: четыре года учёбы они считают высшим образованием, а мы считаем это перебором. Три года – максимум, остальное – баловство».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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