Франция отменяет мероприятия и ограничивает потребление алкоголя из-за сильной жары

Францию столкнулась с экстремальной жарой, из-за которой власти ввели целый ряд экстренных мер по всей стране, пишет The Guardian. В нескольких десятках департаментов объявлен наивысший уровень погодной опасности. Температуры местами превышают 40°C, и жара считается настолько сильной, что власти предупреждают о рисках для здоровья населения и перегрузке инфраструктуры.

Из-за этих условий отменяются или корректируются массовые мероприятия, включая уличные праздники и концерты, приуроченные к Дню музыки (Fête de la Musique). В ряде регионов также вводятся ограничения на продажу и употребление алкоголя в общественных местах. В Париже, например, запрещают алкоголь в некоторых зонах вдоль реки и каналов, чтобы снизить риски обезвоживания, несчастных случаев и перегрева.

Власти усиливают присутствие спасательных служб, устанавливают дополнительные точки с питьевой водой и охлаждения, а также просят людей избегать длительного пребывания на солнце.

Медики и метеорологи предупреждают, что такие волны жары становятся все более частыми и интенсивными, и нынешняя ситуация может побить температурные рекорды для июня.

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