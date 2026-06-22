 

Франция отменяет мероприятия и ограничивает потребление алкоголя из-за сильной жары

22.06.2026, 15:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Францию столкнулась с экстремальной жарой, из-за которой власти ввели целый ряд экстренных мер по всей стране, пишет The Guardian. В нескольких десятках департаментов объявлен наивысший уровень погодной опасности. Температуры местами превышают 40°C, и жара считается настолько сильной, что власти предупреждают о рисках для здоровья населения и перегрузке инфраструктуры.

Из-за этих условий отменяются или корректируются массовые мероприятия, включая уличные праздники и концерты, приуроченные к Дню музыки (Fête de la Musique). В ряде регионов также вводятся ограничения на продажу и употребление алкоголя в общественных местах. В Париже, например, запрещают алкоголь в некоторых зонах вдоль реки и каналов, чтобы снизить риски обезвоживания, несчастных случаев и перегрева.

Власти усиливают присутствие спасательных служб, устанавливают дополнительные точки с питьевой водой и охлаждения, а также просят людей избегать длительного пребывания на солнце.

Медики и метеорологи предупреждают, что такие волны жары становятся все более частыми и интенсивными, и нынешняя ситуация может побить температурные рекорды для июня.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.06 / СМИ: стажёра AFP выбросили в окно, когда он пришёл с очередной новостью про Ормузский пролив

22.06 / Прыгающий ген впервые поймали за «переездом» между видами

22.06 / Диплом бакалавра приравняют к средне-специальному образованию

22.06 / Археогенетики нашли в Тоскане сорт белого винограда, который этруски и римляне выращивали 300 лет подряд

22.06 / Ультразвук позволил улучшить качество нефти прямо на месторождении

22.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1580-й день войны

22.06 / Главная ошибка Вашингтона: почему США не смогли победить Иран?

22.06 / Названы имена израильтян, погибших при крушении самолета в США

22.06 / Физики нашли «невидимую» для атома тулия длину волны

22.06 / ВСУ нанесли удары по Воронежу и Центру космической связи под Москвой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике