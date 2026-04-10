Врач рассказала, чем опасны домашние мезороллеры

Одним из популярных домашних устройств является мезороллер — валик с множеством острых игл, которые при вращении ролика оставляют на коже многочисленные микропроколы. Такая процедура, известная как микронидлинг или фракционная мезотерапия, при грамотном выполнении может улучшить качество кожи. Контролируемые микротравмы при использовании мезороллера предположительно улучшают проникновение косметических средств глубже в кожу, активируют процессы восстановления, стимулируют выработку коллагена и эластина, способствуют разглаживанию поверхностных морщин, делают менее заметными пигментные пятна, уменьшают рубцы и стимулируют рост волос.

По словам эксперта, для получения видимого и стойкого косметического эффекта требуется стимуляция глубоких слоев кожи, что возможно только в условиях клиники с использованием профессиональных одноразовых мезороллеров с иглами от одного миллиметра.

«Мезороллеры для самостоятельного использования имеют иглы не более 0,5 миллиметра и используются как многоразовые устройства. Обеспечить полную стерильность в домашних условиях при повторном использовании роллера с микроиглами крайне сложно, поэтому значительно повышается риск возникновения инфекции и последующих осложнений. При многократном использовании иглы могут затупиться уже после первой процедуры, поэтому кожа будет травмироваться в большей степени. Неправильная техника проведения микронидлинга провоцирует образование рубцов и пигментных пятен», — предупреждает Анна Епифанова.

Очень важно качество самого мезороллера. Эксперт Саратовского медуниверситета призывает обращать внимание на материал, длину и количество игл. Чтобы минимизировать возможные осложнения, необходимо тщательно очищать и обрабатывать кожу, а также дезинфицировать мезороллер до и после проведения процедуры.

«Следует учитывать ряд противопоказаний к использованию данного косметического устройства, такие как беременность, лактация, острые инфекционные заболевания, нарушение свертываемости крови и другие. Не рекомендуется применять мезороллер при наличии различных дерматологических заболеваний, большого количества родинок, склонности к образованию рубцов, а также при тонкой и чувствительной коже», — подчеркивает врач.

Домашний мезороллер может быть полезен только при строгом соблюдении техники безопасности и мер предосторожности. Перед началом использования необходимо проконсультироваться с врачом-косметологом для оценки состояния кожи и исключения противопоказаний. В противном случае риск навредить коже значительно превышает возможную пользу.