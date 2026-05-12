 

Водородный вертолет впервые выполнил полетный цикл в реальных условиях

12.05.2026, 8:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Модифицированный Robinson R44 поднялся с аэродрома Ролан-Дезурди в Бромоне, Квебек, и совершил полноценный полет: взлет, набор высоты, движение по маршруту, заход на посадку и посадку. По заявлению разработчиков, это первый водородный вертолет, выполнивший такой цикл в реальных условиях.

Испытание стало важным шагом после мартовского полета, когда машина лишь зависла в воздухе на на три минуты. За проектом стоит Unither Bioélectronique, канадская структура United Therapeutics. Конечная цель разработки — не аэротакси, а транспорт для доставки донорских органов.

В Robinson R44 ДВС заменили электрической силовой установкой: два топливных элемента PEM в задней части кабины вырабатывают электричество из водорода и кислорода, выделяя только воду. Электродвигатель magniX установлен на месте прежнего мотора, а литий-ионная батарея помогает при пиковых нагрузках во время взлета и маневров.

Следующий этап — перенос архитектуры на более крупный Robinson R66 и получение сертификатов Transport Canada и FAA. Целевая дальность — 200–250 морских миль, или 370–463 км.

Источник &#8212 CAAM

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

12.05 / Женщины чаще избегают новостей из-за эмоциональной реакции на контент

12.05 / В России заочно приговорен к восьми годам заключения главред «Дождя» Тихон Дзядко

12.05 / Трамп поддержал призыв арестовать Обаму за измену

12.05 / В Госдуме призвали ввести дополнительный сбор с обладателей устройств с возможностью установить VPN

12.05 / Бунт в Лейбористкой партии. Десятки парламентариев требуют отставки Стармера

12.05 / Наночастицы оксида церия защитили клетки от повреждений

12.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1538-й день войны

12.05 / Трамп назвал Вэнса и Рубио «командой мечты» на следующих президентских выборах

11.05 / Обвиняемый в покушении на Трампа отказался признавать вину

11.05 / Pfizer готовится представить первую в истории вакцину от болезни Лайма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике